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NBA／公鹿字母哥加練罰球無效 仍飆37分收拾拓荒者

聯合新聞網／即時報導
字母哥攻下全場最高37分。(路透)
字母哥攻下全場最高37分。(路透)

公鹿字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），前場比賽因罰球表現不理想，賽後加練時推倒梯子引發爭議，今日在主場面對拓荒者的比賽，他的罰球仍然沒有起色，不過還是攻下全場最高的37分，率領公鹿以119比111擊敗拓荒者。

雙方在前兩節打得你來我往，互有領先，第三節安戴托昆波大爆發攻下17分，反觀拓荒者全隊只有18分，因此三節打完落後14分。

不過拓荒者並沒有太早放棄，甚至3度將比數扳回個位數。但在比賽還剩4分鐘左右開始，拓荒者連續4次未進球，並發生一次失誤，比分再度被拉開，公鹿也在比賽還剩1分23秒的情況下，換下先發陣容，終場公鹿就以119比111擊敗拓荒者。

安戴托昆波本場比賽24投16中攻下37分7籃板6助攻，但罰球仍沒起色12投僅5中。後衛哈勒戴（Jrue Holiday）攻下17分6助攻，後衛艾倫（Grayson Allen）17分8籃板，中鋒洛培茲（Brook Lopez）14分4籃板5火鍋。

拓荒者主力球星里拉德（Damian Lillard）受傷缺陣，後衛西蒙斯（Anfernee Simons）攻下全隊最高的29分，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）16分10籃板，前鋒哈特（Josh Hart）17分9籃板，葛蘭特（Jerami Grant）則攻下18分4籃板。

字母

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