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NBA／國王第四節強勢逆轉 睽違18年再嘗6連勝滋味

記者蔡佳霖／綜合報導
國王隊福克斯全場攻下33分。（路透）
國王隊福克斯全場攻下33分。（路透）

面對戰績全聯盟墊底的活塞，近期狀態出色的國王原本打到第四節最後5分鐘還處於落後局面，但靠著赫爾特（Kevin Huerter）獨拿8分，福克斯（De'Aaron Fox）和巴恩斯（Harrison Barnes）也合力貢獻10分，國王殺出18比5的攻勢，一舉超前對手，最終以137比129擊退活塞。

影音來源：YouTube

國王逆轉收下6連勝，這也是球隊自2004-05年首度嚐到6連勝滋味；在開季4連敗之後，國王接下來11場比賽贏得9場勝利，排名迅速逼近西區前段班。

福克斯全場攻下33分7助攻4籃板，巴恩斯11投8中包括11罰10中，高效率拿到27分9籃板3助攻；赫爾特補上24分5籃板5助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）15分13籃板7助攻，新秀穆雷（Keegun Murray）也有13分進帳。

活塞以艾維（Jaden Ivey）的24分為最高，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）獲得21分。活塞替補球員一共拿到55分，也讓他們得以和國王周旋到最後時刻；可惜比賽後段仍是氣力放盡，吞下7連敗。

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