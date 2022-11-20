NBA／「飆風玫瑰」羅斯恐被交易？ 台網友：快來

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）被點名有可能被尼克交易。(美聯社)

日前有媒體爆料，NBA 紐約尼克隊因後場過於擁擠，有可能將「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）在明年（2023）2月前給交易出去，對於又有一個NBA球星可能「失業」，台灣PTT上的網友紛紛敲碗，希望能再有一位NBA球星到台灣獻技。

開季不久，尼克後場主要由剛挖來的布朗森（Jalen Brunson）、瑞迪許（Cam Reddish）、巴瑞特 （RJ Barrett）三人輪番上陣，板凳裡還有著葛萊姆絲（Quentin Grimes）、奎克立（Immanuel Quickley）、佛尼爾（Evan Fournier）以及羅斯共四位球員，後場滿滿都是等待上場的人，可說是「甜蜜的負擔」。

在後場擁擠的情況下，尼克可能會在交易大限前將人交易出去，而羅斯就被點名可能會是其中一人，消息一出台灣網友立馬討論，希望能複製「魔獸效應」將此NBA球星挖到台灣，形成另外一股「羅斯炫風」。

34歲的羅斯，2009年拿下最佳新人，2011年公牛時期拿下NBA年度MVP，曾三度入選明星賽，巔峰時期在台人氣居高不下，他代言的球鞋在大街上隨處可見。他曾數度受膝蓋傷勢影響，重返賽場後，雖身手不如以往，但若是赴台肯定又是一大話題。

PPT鄉民們開始點名兩聯盟和球隊，「P+」、「T1該出手了」、「國王、太陽、勇士 、你自己選一個」，並且期待他與「魔獸」霍華德同台較量，「T1另一隊簽（羅斯），總冠軍賽主打魔獸vs玫瑰，光想就高潮了」。另也有網友認為，魔獸赴台帶來了台灣籃壇的可能性。