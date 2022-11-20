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NBA／唐西奇50次大三元 史上第2快

記者劉肇育／綜合報導
唐西奇生涯50次大三元到手。（Getty Images）
唐西奇生涯50次大三元到手。（Getty Images）

今年開季打出年度MVP身手的獨行俠隊一哥唐西奇（Luka Doncic），在18日與金塊隊的比賽中，全場進帳33分、12籃板、11助攻，不僅幫助獨行俠以127：99大勝MVP約柯奇（Nikola Jokic）缺陣的金塊，也以生涯出賽278場就達成50次「大三元」，在歷史上僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的111場。

開季後持續在聯盟得分榜上保持領先的唐西奇，本場火力全開，以5成命中率拿下33分，另外還有12籃板、11助攻且僅2次失誤近乎完美演出，最終他僅出賽35分鐘就拿下生涯第50度的「大三元」，也是聯盟史上第10位達成這項里程碑的球員。

而唐西奇僅用278場就達成50場「大三元」，在聯盟史上也僅次於羅伯森的111場，超越魔術強森（Magic Johnson）的279場，排名史上第2快，而生涯花了649場才達成50次「大三元」的前代「大三元製造機」、獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說：「他已經改寫了紀錄，羅伯森是一名非常特別的球員，而他現在卻緊追著羅伯森，他用史上第二快的速度達成50次『大三元』，來告訴大家他有多特別。」

這也是唐西奇生涯第25度砍下「30分級大三元」，在聯盟史上僅次於羅伯森、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、詹姆斯（LeBron James）和哈登（James Harden），而本季聯盟5場的「30分級大三元」中，就有4場由唐西奇所貢獻。

唐西奇生涯50次大三元到手。（美聯社）
唐西奇生涯50次大三元到手。（美聯社）

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