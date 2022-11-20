NBA／楊恩延長賽關鍵4分 老鷹氣走暴龍

楊恩（左）攻下33分，助老鷹在延長賽擊敗暴龍。（路透）

第四節終場前2分多鐘還落後8分的老鷹，隨後殺出10：0攻勢，一口氣超前比分；儘管阿努諾比（OG Anunoby）兩罰命中，將比分追平，比賽也進入延長，但老鷹在延長賽靠著楊恩（Trae Young）最後得到重要4分，仍舊在主場以124：122氣走暴龍，取得本季第10勝。

楊恩此戰21投12中，攻下33分12助攻3籃板，杭特（De'Andre Hunter）14罰11中拿下22分5籃板；卡佩拉（Clint Capela）18分14籃板，墨瑞（Dejounte Murray）17分7籃板4助攻2抄截，柯林斯（John Collins）9分11籃板4助攻。

老鷹新秀葛里芬（AJ Griffin）在延長賽之初獨拿6分，是老鷹能搶得先機的關鍵，他從替補貢獻了17分。

第四節中後段兩度錯失領先優勢的暴龍，原本還有機會在正規時間結束前終結對手，但阿努諾比出手未中，隨後巴恩斯（Scottie Barnes）在籃下也出現空檔，但放球過猛導致球直接彈出，接著他又補籃還是沒能把球撥進。

巴恩斯繳出28分11籃板9助攻的準大三元表現，只是徒留遺憾；阿努諾比拿到27分5助攻3籃板2抄截，楊恩（Thaddeus Young）18分9籃板4助攻4抄截，范弗利特（Fred VanVleet）15分5助攻。傷兵連連的暴龍中止近期的2連勝。