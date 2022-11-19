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籃球／霍華德台灣首戰好表現 美媒：可能吸引NBA關注

聯合新聞網／即時報導
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（右）加盟T1聯盟桃園永豐雲豹首秀，展現NBA等級的宰制力，繳出38分、25籃板、9助攻、4火鍋全能表現，爆扣籃框讓全場坐不住。（記者余承翰／攝影）
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（右）加盟T1聯盟桃園永豐雲豹首秀，展現NBA等級的宰制力，繳出38分、25籃板、9助攻、4火鍋全能表現，爆扣籃框讓全場坐不住。（記者余承翰／攝影）

NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）19日迎來加盟台灣職籃處女秀，面對新北中信特工拿下38分、25個籃板、9次助攻及4個火鍋，更幫助桃園雲豹逆轉25分戰局，終場以120：115收下主場首勝，讓美媒直呼「太不真實」、「像在打電玩遊戲」，還推測霍華德會引起NBA球隊關注。

霍華德19日在桃園雲豹主場國立體育大學體育館首度亮相，吸引滿場1萬5000人到場，他也沒讓觀眾失望，在一度落後25分的情況下，以一己之力幫助球隊打到延長賽，最後以120：115氣走中信特工，魔獸本場拿下38分、25個籃板、9次助攻及4個火鍋，差一助攻就完成「大三元」。

美媒「Sports Illustrated」直接以「像是電玩遊戲般的初登場」為標題，表示霍華德在T1聯盟的初登場令人驚艷，讓人不得不相信，並分析到他過去作為中鋒，並沒有過多外線的表現機會，但在這場比賽中他投出了兩記三分球，另外也有在擋切時擔任控球的角色。

「Yahoo Sports」也以「不真實」來形容魔獸本場的表現，並在文末提到，「如果他繼續有這種表現，可能可以完成他在NBA退休的夢想」。「Bleacher Report」也表示，即使霍華德難以重返球星榮耀，但持續打出昨日的水準，或許會吸引一些NBA球隊的關注。

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