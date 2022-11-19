籃球／西班牙首登世界男籃之巔 美國男籃推特嘲諷

厄南戈梅茲兄弟助西班牙勇奪2022年歐錦賽冠軍。（路透）

FIBA公布了世界男籃最新排名，西班牙超越已經連霸12年之久的美國，這也是他們有史以來首度登上世界男籃之巔。

西班牙在積分上總共是獲得758.6分，以些微之差贏過美國的757.5分，排在雙強之後分別是澳洲 、阿根廷、法國、塞爾維亞、斯洛維尼亞、立陶宛、希臘、義大利 等國。

西班牙在2019年世界盃贏得冠軍，東京奧運 雖然止步8強，不過今年歐錦賽卻在不被看好之下一舉奪冠，這也讓他們的積分大幅提升。

另一方面，美國隊在2019年僅得第7名，儘管東京奧運順利連霸金牌，但後續的美洲盃派出次級陣容出征，只獲得第3名。

針對FIBA的排名，美國男籃官方在推特上也略帶諷刺地回應：「笑死。」