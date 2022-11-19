我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

是否解禁川普帳號？馬斯克發推特投票讓網友決定

NBA／薩格斯逆轉三分氣走公牛 德羅展轟41分難阻連敗

記者蔡佳霖／即時報導
薩格斯飆進致勝三分球。（美聯社）
薩格斯飆進致勝三分球。（美聯社）

公牛開季至今狀態低迷，排名東區後段班，儘管總教練唐納文（Billy Donovan）期盼三劍客能帶領球隊走出慢熱狀態，攻守兩端重新步上軌道，擺脫連敗頹勢，但顯然還是難以走出泥淖。

18日主場迎戰魔術，公牛前三節一度落後19分之多，第四節在德羅展（DeMar DeRozan）的帶領下展開絕地反擊，並靠著格林（Javonte Green）兩次關鍵進球，在最後時刻取得4分超前；然而薩格斯（Jalen Suggs）先是兩罰得手，佛西維奇（Nikola Vucevic）卻是沒有把握罰球機會，反倒讓薩格斯在剩下4.1秒轟進石破天驚的逆轉三分球，硬是以108比107氣走地主。

致勝功臣薩格斯拿下20分8助攻5籃板，F.華格納（Franz Wagner）也有20分8助攻3籃板的表現，卡特（Wendell Carter Jr.）21分8籃板5助攻，小寶兒（Bol Bol）15分10籃板2阻攻，班霸（Mo Bamba）13分。魔術中止了2連敗。

第四節獨拿11分的德羅展，全場則是30投16中轟進41分，本季第2次突破40分大關，不過這兩場公牛都未能取勝。近期，公牛已經吞下4連敗。

佛西維奇得到14分16籃板7助攻3阻攻，本場前4次罰球全中的他卻錯過了關鍵2次罰球機會，也讓公牛無法取得安全領先距離，導致逆轉慘案；拉文（Zach LaVine）的手感也是跌落谷底，14投僅1中，只獲得4分5籃板。

上一則

MLB／天使記者MVP票投大谷 「不該對他的偉大麻痺」

下一則

波蘭足球隊征戰卡達世界盃 政府派F-16戰機護送惹議

延伸閱讀

NBA／柯瑞50分 救不了勇士客場8連敗

NBA／柯瑞50分 救不了勇士客場8連敗
NBA／湯普森認了回不去巔峰：恢復9成我還是出色球員

NBA／湯普森認了回不去巔峰：恢復9成我還是出色球員
NBA球星霍華德增台灣能見度 獵鷹接洽「甜瓜」安東尼

NBA球星霍華德增台灣能見度 獵鷹接洽「甜瓜」安東尼
NBA／騎士雙槍歸隊笑納8連勝 暴龍屠公牛

NBA／騎士雙槍歸隊笑納8連勝 暴龍屠公牛

熱門新聞

C羅（右）與女友喬治娜都擁有超高人氣。（歐新社）

世足賽／火辣大嫂團 盤點6大球星超美另一半

2022-11-15 08:18
太空人狂粉麥金維爾（Jim McIngvale）豪賭1000萬美元，最後收回7500萬獎金。(取材自推特)

MLB／太空人狂粉賭奪冠贏7500萬 用推車運回鈔票

2022-11-12 23:01
巴西代表隊主廚特別囑咐從巴西帶30公斤木薯粉前往世界盃。(Getty Images)

世足賽／巴西隊30公斤木薯粉隨行 南韓帶200公斤泡菜

2022-11-11 20:24
湖人開季戰績慘澹。（Getty Images）

NBA／湖人開季19敗 傑佛森：再打10場就差不多結束了

2022-11-11 08:59
柏林Fargo足球酒吧因人權議題抵制卡達世界盃，國家隊首戰期間不會營業。（Getty Images）

世足賽／德國首戰對決日本 柏林知名酒吧罕見關門不營業

2022-11-16 08:33
葡萄牙足球巨星C羅。（路透）

世足賽／葡萄牙若奪冠 37歲C羅放話「直接退休」

2022-11-17 22:39

超人氣

更多 >
新一波疫情來了？加州確診數暴增

新一波疫情來了？加州確診數暴增
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？