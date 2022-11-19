NBA／雷納德缺席12場復出 快艇拆活塞

雷納德（中）傷癒復出重返先發陣容，攻下6分、5籃板、4助攻。（Getty Images）

因右膝僵硬連續缺席了12場比賽後，快艇 明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）在17日與活塞之戰復出，儘管他先發25分鐘僅拿下6分、5籃板、4助攻，不過精神領袖的歸隊也讓快艇士氣大振，最終以96：91擊敗活塞。

雷納德上季受到膝傷影響整季報銷，本季復出後又因為動刀的右膝僵硬，讓他再連續缺席了12場比賽，直到17日才重回先發行列。談到本賽季打打停停，雷納德說：「我知道十字韌帶的恢復不會只有1年，而是一段漫長的旅途，至少是為期2年的過程。」

復出首場比賽，雷納德打得相當保守，全場僅出手8次命中2球，不過卻是全隊正負值最高的球員，加上後衛傑克森（Reggie Jackson）與喬治（Paul George）分別有23分與16分、9籃板演出，幫助快艇以5分差距擊敗戰績在東區墊底的活塞。

談到雷納德復出首戰表現，快艇總頭泰隆魯（Tyronn Lue）說：「就他場上的動作來看，狀況似乎還不錯，尤其他在防守端帶給我們的影響是相當巨大的，有他在場我們就是一支完全不同的球隊，當球交到他手上時，能帶給全隊一種穩定的感覺。」

即將重回賽場的球星還包括籃網主控厄文 （Kyrie Irving），他因反猶太 風波遭球隊禁賽8場後，最快下周歸隊，17日籃網以109：107險勝拓荒者後，杜蘭特（Kevin Durant）說：「這肯定對我們有很大幫助，將一個有才華且表現出色的球員放回到球隊之中，我們都很期待，教練也在為厄文做一些準備，希望增加我們的進攻武器。」