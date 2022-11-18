NBA／柯瑞50分 救不了勇士客場8連敗

勇士隊柯瑞飆得50分，球隊還是輸球，相當無奈。（路透）

勇士 隊球星柯瑞 （Stephen Curry）16日就算單場轟下50分，仍無法終結衛冕軍本季淒慘的客場戰績，勇士以119：130敗給當家後衛保羅（Chris Paul）缺陣的太陽隊，開季8場客場全吞敗，寫下隊史超過30年來的最慘成績。

勇士隊史最差客場開季成績是1989到90年賽季的0勝9敗，現在只差1戰就追平，目前成績也是1998到99年的公牛隊之後，衛冕軍最慘客場開季紀錄。

「如果沒有修正，輸球就會變成習慣。」生涯第11度飆分50分的柯瑞提到，球隊必須避免陷入低潮，他正向說：「我們非常清楚我們是誰，還有我們的潛能，這些敗場很快就會過去的。」

柯瑞上半場如有神助，13投10中包含5投4中的三分球，前兩節就轟下31分，但隊友沒能加入得分行列。

開季15場只拿6勝，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）形容球隊目前狀態太「鬆散」，他也將戰績不佳一肩扛起，他表示自己沒能將團隊好好整合。

勇士問題顯然不在柯瑞，上季摘下總冠軍賽MVP的他28投17中，包括11投7中的三分球，成為史上單場轟破50分的第8年長球員，且他開季場均繳出32.8分，但「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thomposn）開季還沒走出低潮，他雖有19分但17投僅中6。

上季季後賽止步第二輪的太陽，保羅因右腳跟不適缺陣，球隊仍在先發全部得分兩位數下扳倒衛冕軍。

布克（Devin Booker）表示，這場勝利是團隊合作的展現，「這會讓你走得長遠，會隨我們度過整個賽季。」不過太陽教頭威廉 斯（Monty Williams）也提到，比賽尾聲吞下故意犯規的佩恩（Cameron Payne），關鍵時刻該表現更好。