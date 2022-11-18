我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

NBA／柯瑞50分 救不了勇士客場8連敗

記者曾思儒／綜合報導
勇士隊柯瑞飆得50分，球隊還是輸球，相當無奈。（路透）
勇士隊柯瑞飆得50分，球隊還是輸球，相當無奈。（路透）

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）16日就算單場轟下50分，仍無法終結衛冕軍本季淒慘的客場戰績，勇士以119：130敗給當家後衛保羅（Chris Paul）缺陣的太陽隊，開季8場客場全吞敗，寫下隊史超過30年來的最慘成績。

勇士隊史最差客場開季成績是1989到90年賽季的0勝9敗，現在只差1戰就追平，目前成績也是1998到99年的公牛隊之後，衛冕軍最慘客場開季紀錄。

「如果沒有修正，輸球就會變成習慣。」生涯第11度飆分50分的柯瑞提到，球隊必須避免陷入低潮，他正向說：「我們非常清楚我們是誰，還有我們的潛能，這些敗場很快就會過去的。」

柯瑞上半場如有神助，13投10中包含5投4中的三分球，前兩節就轟下31分，但隊友沒能加入得分行列。

開季15場只拿6勝，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）形容球隊目前狀態太「鬆散」，他也將戰績不佳一肩扛起，他表示自己沒能將團隊好好整合。

勇士問題顯然不在柯瑞，上季摘下總冠軍賽MVP的他28投17中，包括11投7中的三分球，成為史上單場轟破50分的第8年長球員，且他開季場均繳出32.8分，但「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thomposn）開季還沒走出低潮，他雖有19分但17投僅中6。

上季季後賽止步第二輪的太陽，保羅因右腳跟不適缺陣，球隊仍在先發全部得分兩位數下扳倒衛冕軍。

布克（Devin Booker）表示，這場勝利是團隊合作的展現，「這會讓你走得長遠，會隨我們度過整個賽季。」不過太陽教頭威廉斯（Monty Williams）也提到，比賽尾聲吞下故意犯規的佩恩（Cameron Payne），關鍵時刻該表現更好。

勇士 柯瑞 威廉

上一則

世足賽／卡達世足用球 飛速史上最快

下一則

世足賽／3屆歐國盃金靴最後抱冠 這次會落入葡萄牙C羅？

延伸閱讀

氣候峰會閉幕前夕 補償基金仍談不攏

氣候峰會閉幕前夕 補償基金仍談不攏
勇士客場8連敗 防守崩盤教練怒批：像在打野球

勇士客場8連敗 防守崩盤教練怒批：像在打野球
NBA／柯瑞狂轟50分白忙 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

NBA／柯瑞狂轟50分白忙 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗
NBA／柯瑞連2戰飆40分 勇士克騎士 湖人吞賽季第10敗

NBA／柯瑞連2戰飆40分 勇士克騎士 湖人吞賽季第10敗

熱門新聞

C羅（右）與女友喬治娜都擁有超高人氣。（歐新社）

世足賽／火辣大嫂團 盤點6大球星超美另一半

2022-11-15 08:18
湖人開季戰績慘澹。（Getty Images）

NBA／湖人開季19敗 傑佛森：再打10場就差不多結束了

2022-11-11 08:59
太空人狂粉麥金維爾（Jim McIngvale）豪賭1000萬美元，最後收回7500萬獎金。(取材自推特)

MLB／太空人狂粉賭奪冠贏7500萬 用推車運回鈔票

2022-11-12 23:01
巴西代表隊主廚特別囑咐從巴西帶30公斤木薯粉前往世界盃。(Getty Images)

世足賽／巴西隊30公斤木薯粉隨行 南韓帶200公斤泡菜

2022-11-11 20:24
柏林Fargo足球酒吧因人權議題抵制卡達世界盃，國家隊首戰期間不會營業。（Getty Images）

世足賽／德國首戰對決日本 柏林知名酒吧罕見關門不營業

2022-11-16 08:33
約克維奇、納達爾最快四強交鋒。(美聯社)

網球／ATP年終賽抽籤 納達爾第17次挑戰首冠

2022-11-11 07:43

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代