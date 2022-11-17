NBA／國王轟153分 籃網輸到破紀錄

國王隊轟下本季聯盟單場新高153分。（Getty Images）

明星後衛厄文 （Kyrie Irving）歸隊遙遙無期，籃網隊15日在客場吞下隊史最慘烈的一敗，讓國王隊 轟下本季聯盟單場新高153分，也創下隊史正規賽4節最多失分，最終以121：153吞下2連敗。

厄文因為涉及反猶太風波遭球隊禁賽至少5場，包括對國王之戰在內，已經連續缺陣7場，籃網總教練馮恩（Jacque Vaughn）表示，總經理馬克斯（Sean Marks）、球隊老闆蔡崇信仍不斷進行溝通。

厄文缺席也讓籃網遲遲無法擺脫開季低潮，前一戰不敵湖人隊後，15日又打得荒腔走板，讓國王單節得分都在36分以上、全隊7人得分上雙，戴維斯（Terence Davis）拿下個人生涯新高31分、外帶9籃板，幫助球隊大勝32分。

國王拚出4連勝、近9戰7勝，戴維斯說：「現在球隊氣氛很棒，這場比賽我們充滿能量，很高興看到球不斷穿過籃網，國王值得更多全美直播的比賽。」

籃網也有5人得分上雙，杜蘭特（Kevin Durant）攻下27分表現最佳，西蒙斯（Ben Simmons）也在暌違500多天後，再次單場得分雙位數；談到球隊慘敗，西蒙斯表示，真的被對手痛扁一頓，他們攻守兩端都更出色，在4節賽事打得更像一支完整團隊。

籃網日前擊敗快艇 收下2連勝，近兩場比賽防守卻全面崩盤，馮恩說：「我不確定我們的身體和靈魂是否都留在洛杉磯，對戰快艇付出最大努力，接下來卻打得很掙扎。」