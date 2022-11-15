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NBA／勇士主場找回能量 波爾爆發痛宰馬刺37分

記者蔡佳霖／即時報導
波爾飆賽季新高36分。（美聯社）
波爾飆賽季新高36分。（美聯社）

客場開季7連敗的勇士，回到主場後彷彿滿滿能量湧現，面對近況不佳的馬刺，勇士前三節攻守完全碾壓對手，取得31分的絕對領先優勢，也讓比賽早早進入垃圾時間。勇士最終是以132比95輕鬆過關。

波爾（Jordan Poole）在這場比賽中找回進攻手感，即便球隊大幅領先，他仍舊在場上繼續帶隊，全場20投13中包括5記三分球，攻下賽季新高36分。

湯普森（Klay Thompson）在「背靠背」情況下休兵，柯瑞（Stephen Curry）、維金斯（Andrew Wiggins）和魯尼（Kevon Looney）都只打了三節比賽就提前退場。柯瑞11投5中、三分球7投3中得到16分5籃板5助攻，維金斯10分4籃板。替補的庫明加（Jonathan Kuminga）獲得15分，蘭姆（Anthony Lamb）14分4籃板3助攻。

不過比賽進入第四節還出現一段插曲。迪文森佐（Donte DiVincenzo）在勝負早已底定情況下，防守面對理查森（Josh Richardson）被吹了2級惡意犯規，直接被趕出場，所幸這犯規動作並未引發雙方衝突。

馬刺團隊命中率僅有36.1%，陣中以強森（Keldon Johnson）的15分為最高，索漢（Jeremy Sochan）12分7籃板，貝茲‧裘普（Keita Bates-Diop）12分9籃板2抄截。馬刺在最近7場比賽中吞下6敗。

勇士 馬刺 柯瑞

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