勇士苦吞開季客場7連敗 上一次是在33年前

勇士至今客場一勝難求，柯瑞難掩失望。（美聯社）

身為NBA衛冕軍，勇士 隊開季卻陷低潮，戰績不到五成不說，客場更是一勝難求，連同13日115：122不敵國王隊 已吞下客場7連敗，當家球星柯瑞 （Stephen Curry）都坦言失望。

在不敵國王之後，勇士和湖人、魔術、活塞同為聯盟唯4客場還沒開胡的球隊。根據統計，這是勇士自1989年以來再度嘗到開季客場7連敗的滋味，當年他們是面臨9連敗。

柯瑞攻下全場最高的27分，但勇士浪費第一節15分領先，也沒能把握第四節13：2攻勢，決勝關頭的111：109領先無法維持，國王最後5分11秒回敬13：4攻擊，粉碎勇士客場開胡希望。

前兩戰主場都攻破40分的柯瑞，13日客場出賽仍有27分演出，但球隊客場再吞敗，他承認說：「0勝7敗讓人失望。」

對國王主帥布朗（Mike Brown）來說，這場勝利也是至關重要，畢竟對手正是他過去效力的球隊。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也不忘稱讚了布朗，「國王今天打得比我們更好，必須要讚美他們。布朗的執教功不可沒，如今國王的防守好很多，而他們原本就擅於進攻。」

國王「沙波尼斯（Domantas Sabonis）主宰了比賽，貢獻本季新高26分外帶22籃板，「雙20」演出率隊擊敗衛冕軍；穆雷（Keegan Murray）投進幾顆重要進球，福克斯（De'Aaron Fox）手感也很火燙，也贊助22分，其中11分集中在決勝節。

勇士維金斯（Andrew Wiggins）有26分貢獻，湯普森（Klay Thompson）17分、7籃板，格林（Draymond Green）傳出11助攻外加7籃板。