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NBA／全隊餵球給他 安比德轟59分 創生涯得分新高

記者曾思儒／綜合報導
安比德再度火力全開，轟下生涯新高59分。（美聯社）
安比德再度火力全開，轟下生涯新高59分。（美聯社）

前一戰剛轟下42分，76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）13日碰上西區戰績前段班的爵士隊再度火力全開，他第四節強取26分、全場轟下生涯新高59分，率隊以105：98留下主場勝利，連隊友馬克西（Tyrese Maxey）都忍不住跳上安比德背上慶祝。

「我的隊友知道誰手感最火熱，他們就是不斷餵球給我。」全場28投19中的安比德說。他第四節8投7中，一人攻下76人單節27分中的26分，反觀隊友們9投全落空，馬克西笑說：「說來好笑，某一刻教練想試個戰術，像是一個擋拆，我回他說『我們把球給安比德就好』，也獲得同意，因為他實在打太好了。」

上場37分鐘的安比德除轟下生涯新高，還有11籃板、8助攻和7阻攻的全能表現，連續賽事中合拿101分更締造多項紀錄，像是成為有官方數據統計後首位單場至少50分、10籃板、5助攻和5阻攻的球員，同時是近25季首位單節有20分、5阻攻的球員。他也加入「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）、「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）和比爾（Bradley Beal）行列，NBA史上第4位連續兩場出賽飆破100分的選手。

在「大鬍子」哈登（James Harden）養傷缺陣下扛起球隊，安比德將驚人表現與全隊分享，「這並非只靠我自己，是團隊造就而成，教練團把我放到這些位置，隊友們持續餵球。」

76人教頭瑞佛斯斯（Doc Rivers）倒有不同看法，他讚說：「我從沒看到如此有主宰力的表現，攻守兩端都是。」76人前鋒塔克（PJ Tucker）也說，安比德不只飆分，固守禁區的防守表現更讓人印象深刻。

季初受足底筋膜炎困擾的安比德不只攻守帶動團隊，此戰連「垃圾話」都有作用，他和爵士前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）低語幾句後，馬卡南罰球失手幾球。

安比德透露，自己撒了點謊，「我和他說，因為我兒子亞瑟要睡了，所以我要把他抱上床，所以你最好罰球多失手幾球，我們不要打到延長賽。」

安比德言語干擾馬卡南發揮成效，連勝入袋的76人勝率回到5成，他說，「以團隊來說，我們找到自己方向了。」

喬丹 NBA

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