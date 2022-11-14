我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

NBA／葛蘭德轟51分本季最高分 騎士仍不敵灰狼吞4連敗

體育新聞組／綜合報導
亞歷山大(左)開季以來持續高檔演出。（美聯社）
亞歷山大(左)開季以來持續高檔演出。（美聯社）

面對缺少米契爾（Donovan Mitchell）和艾倫（Jarrett Allen）的殘陣騎士，帶著20分領先優勢進入第四節的灰狼卻差點陰溝裡翻船。葛蘭德（Darius Garland）單節豪取27分，帶動騎士展開絕地大反攻，甚至在終場前追到僅差2分，仍擋不住4連敗的到來。

葛蘭德(右)飆生涯新高51分，仍無法挽回騎士連敗命運。（美聯社）
葛蘭德(右)飆生涯新高51分，仍無法挽回騎士連敗命運。（美聯社）

葛蘭德此戰30投16中包括轟進10記三分球，狂飆51分6助攻2籃板，是本季首位突破50分的球員；他的得分和三分球命中數更創下生涯新高，並成為騎士隊史第4個單場至少獲得50分的球員，前面3人分別是詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）和衛斯利（Walt Wesley）。

此外，這也是聯盟史上第17次出現單場以十記三分球攻下50分的紀錄，共9名球員達成，葛蘭特是最年輕達此壯舉的球員。

不過灰狼的普林斯（Taurean Prince）、羅素（D'Angelo Russell）最後關頭6罰5中，加上戈貝爾剩下6.5秒在中場抄掉勒夫（Kevin Love）的傳球，也讓騎士失去最後反撲機會。最終灰狼以129：124驚險拿下勝利，送給騎士4連敗，本身則是中止了3連敗。

同一天，雷霆客場以145：135轟垮尼克，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟37分8助攻5籃板3抄截2阻攻，吉迪（Josh Giddey）繳出24分12助攻10籃板的大三元表現，全隊更砍進17記三分球。

這是亞歷山大本季第8次至少拿到30分，在全聯盟僅次於唐西奇（Luka Doncic）和柯瑞（Stephen Curry），同時也是本季第4次至少得到35分，生涯累積共8次。

雷霆上半場就以將近7成命中率拿下79分，第三節亞歷山大獨拿21分，更帶動球隊單節飆進43分，一口氣取得兩位數領先優勢。尼克在防線完全潰堤情況下，也只能俯首稱臣。

尼克陣中也有3人得分超過20分。藍道（Julius Randle）獲得20分10籃板3助攻，瑞迪許（RJ Barrett）26分4抄截，奎克利（Immanuel Quickley）24分5助攻3抄截。

柯瑞 厄文

上一則

NBA／湖人二度5連敗 戴維斯暗嗆衛少失誤多？

下一則

街舞／BC One世界決賽 中17歲女孩4強創紀錄 台選手圓夢

延伸閱讀

金山「滋擾逼遷」大增 維權人士憂心

金山「滋擾逼遷」大增 維權人士憂心
NBA／杜蘭特大三元沒在客氣 籃網「同城大戰」痛宰尼克

NBA／杜蘭特大三元沒在客氣 籃網「同城大戰」痛宰尼克
「新好男孩」倫敦演唱追憶亞倫卡特 親哥尼克崩潰痛哭

「新好男孩」倫敦演唱追憶亞倫卡特 親哥尼克崩潰痛哭
「新好弟弟」亞倫卡特溺斃浴缸 兄悼：愛從未消失

「新好弟弟」亞倫卡特溺斃浴缸 兄悼：愛從未消失

熱門新聞

哈沃德將赴台灣打球。（Getty Images）

前NBA湖人球星 36歲「魔獸」哈沃德宣布赴台灣打球

2022-11-07 20:52
前NBA球員費里登。（美聯社）

NBA／厄文歧視風暴 費里登痛斥蔡崇信、Nike「偽君子」

2022-11-07 08:21
退役NBA球星韋德（右）。（美聯社）

NBA／前妻控「逼兒變性」沽名釣譽 韋德聲明強力回擊

2022-11-07 08:12
湖人開季戰績慘澹。（Getty Images）

NBA／湖人開季19敗 傑佛森：再打10場就差不多結束了

2022-11-11 08:59
太空人狂粉麥金維爾（Jim McIngvale）豪賭1000萬美元，最後收回7500萬獎金。(取材自推特)

MLB／太空人狂粉賭奪冠贏7500萬 用推車運回鈔票

2022-11-12 23:01
灰狼後衛羅素（右）。（美聯社）

NBA／羅素「神遊」忘記進場？灰狼突現4打5搞笑畫面

2022-11-10 08:06

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助