NBA／葛蘭德轟51分本季最高分 騎士仍不敵灰狼吞4連敗

亞歷山大(左)開季以來持續高檔演出。（美聯社）

面對缺少米契爾（Donovan Mitchell）和艾倫（Jarrett Allen）的殘陣騎士，帶著20分領先優勢進入第四節的灰狼卻差點陰溝裡翻船。葛蘭德（Darius Garland）單節豪取27分，帶動騎士展開絕地大反攻，甚至在終場前追到僅差2分，仍擋不住4連敗的到來。

葛蘭德(右)飆生涯新高51分，仍無法挽回騎士連敗命運。（美聯社）

葛蘭德此戰30投16中包括轟進10記三分球，狂飆51分6助攻2籃板，是本季首位突破50分的球員；他的得分和三分球命中數更創下生涯新高，並成為騎士隊史第4個單場至少獲得50分的球員，前面3人分別是詹姆斯（LeBron James）、厄文 （Kyrie Irving）和衛斯利（Walt Wesley）。

此外，這也是聯盟史上第17次出現單場以十記三分球攻下50分的紀錄，共9名球員達成，葛蘭特是最年輕達此壯舉的球員。

不過灰狼的普林斯（Taurean Prince）、羅素（D'Angelo Russell）最後關頭6罰5中，加上戈貝爾剩下6.5秒在中場抄掉勒夫（Kevin Love）的傳球，也讓騎士失去最後反撲機會。最終灰狼以129：124驚險拿下勝利，送給騎士4連敗，本身則是中止了3連敗。

同一天，雷霆客場以145：135轟垮尼克，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟37分8助攻5籃板3抄截2阻攻，吉迪（Josh Giddey）繳出24分12助攻10籃板的大三元表現，全隊更砍進17記三分球。

這是亞歷山大本季第8次至少拿到30分，在全聯盟僅次於唐西奇（Luka Doncic）和柯瑞 （Stephen Curry），同時也是本季第4次至少得到35分，生涯累積共8次。

雷霆上半場就以將近7成命中率拿下79分，第三節亞歷山大獨拿21分，更帶動球隊單節飆進43分，一口氣取得兩位數領先優勢。尼克在防線完全潰堤情況下，也只能俯首稱臣。

尼克陣中也有3人得分超過20分。藍道（Julius Randle）獲得20分10籃板3助攻，瑞迪許（RJ Barrett）26分4抄截，奎克利（Immanuel Quickley）24分5助攻3抄截。