NBA／KD全能、小柯瑞外線神準 籃網擊沉快艇

杜蘭特(右)以16投10中的高效率，助籃網勝快艇。（路透）

杜蘭特（Kevin Durant）12日作客洛城以16投10中的高效率，再度飆出27分6籃板3助攻2抄截2阻攻的數據，加上小柯瑞 （Seth Curry）板凳殺出22分3籃板3助攻，籃網以110：95擊沉快艇 。

籃網在厄文 （Kyrie Irving）禁賽之後的5場比賽中，取得4勝1敗的成績，其中3勝是在客場拿到，球隊勝率逐漸回到5成大關。

前三節打完籃網僅握有4分領先，但末節小柯瑞火力全開，三分球4投全中，個人獨拿14分，帶動球隊一口氣拉開比分。「小柯瑞的表現可說是激勵了我們全隊。」籃網主帥馮恩（Jacque Vaughn）說。

除了杜蘭特和小柯瑞的發揮外，克萊斯頓（Nicolas Claxton）拿到13分14籃板3阻攻，奧尼爾（Royce O'Neale）12分5籃板3助攻，桑姆納（Edmond Sumner）11分4助攻3抄截。

快艇方面，祖巴茲（Ivica Zubac）獲得16分15籃板，喬治（Paul George）27投僅5中，只得到17分4籃板4助攻，莫里斯（Marcus Morris Sr.）13分，鮑威爾（Norman Powell）16分，沃爾（John Wall）14分6助攻。

同一天，巫師迎回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），憑藉優異火力，以121：112拉下爵士。此役上半場是爵士熟悉的飆分戰節奏，但巫師進攻不遑多讓。爵士第3節外線開始失準，三分僅10投1中；到了末節，波爾辛吉斯獨攬10分，率領巫師穩住陣腳，不讓爵士有任何進犯雷池一步的機會。

數據上，波爾辛吉斯甫復出就飆31分且摘10籃板，基斯佩特（Corey Kispert）也繳代表作，三分4投4中、拿18分，庫茲瑪（Kyle Kuzma）另添23分；爵士方面，克拉克森（Jordan Clarkson）獲18分為佳，馬卡南（Lauri Markkanen）與塞克斯頓（Collin Sexton）各攻17分次之。