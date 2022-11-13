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NBA／柯瑞連2戰飆40分 勇士克騎士 湖人吞賽季第10敗

體育新聞組／綜合報導
柯瑞的表現再次讓教頭柯爾讚嘆不已。（路透）
柯瑞的表現再次讓教頭柯爾讚嘆不已。（路透）

回主場率勇士甩客場之旅低潮，前一戰狂飆47分力克國王，柯瑞（Stephen Curry）再現招牌晚安手勢，12日關鍵時刻大發神威，連拿8分粉碎騎士贏球希望，終場以106：101助隊過關，整場比賽拿下了40分。

教頭柯爾（Steve Kerr）賽後就直呼：「找不到形容詞來說柯瑞的表現了。」他接著補充：「他每晚比賽都有驚奇演出，他的體能狀態是如此出色」「柯瑞現在強壯很多，可以拿出高水準防守表現，並整場都維持攻守兩端表現，不只能從外圍各處把球投進，還能在籃框附近對抗取分，他太不可思議了。」

柯爾表示，柯瑞連2場拿到至少40分，也是繼2002年的喬丹（Michael Jordan）後最年長紀錄。

同日湖人對戰國王，詹姆斯（LeBron James）休兵，被對手拉出8：0再見攻勢，終場以114：120飲恨，吞下平聯盟最多的10敗。

湖人此役靠戴維斯（Anthony Davis）第2節領軍，一度拉出雙位數領先，可惜僅短暫維持。雙方下半場進入激烈拉鋸戰，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）倒數2分13秒命中反超三分，但之後戰況一面倒向國王，福克斯（De'Aaron Fox）連拿關鍵4分，湖人三分搶投仍都落空。

數據上，福克斯拿到32分、12助攻，表現搶眼，沙波尼斯（Domantas Sabonis）進帳21分、10籃板雙十，赫爾特（Kevin Huerter）也添16分。湖人部份，戴維斯得到24分、14籃板，衛斯特布魯克挹注21分、11助攻，湖人吞10敗也與黃蜂、活塞與火箭在聯盟一同敬陪末座。

湖人 柯瑞 喬丹

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