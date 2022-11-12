NBA／雙J連線碎金塊 綠衫軍5連勝

塞爾蒂克長人霍福特（左）。（美聯社）

彼此都挾帶4連勝氣勢狹路相逢，塞爾蒂克11日再度展現恐怖火力，近5場第4場得分超過120分，末節進攻大爆發更讓金塊提早棄械投降，在「雙J」連線合轟59分帶領下，終場就以131：112拉出5連勝佳績。

雙方此役上演進攻煙火秀，約柯奇（Nikola Jokic）積極搶攻下，金塊打完前3節並未落居下風，僅小幅落後。沒想到決勝節，綠衫軍越戰越勇，長人霍福特（Al Horford）更打開準星，單節獨攬12分，包含3記三分冷箭，徹底擊垮對手士氣。

數據上，泰托姆（Jayson Tatum）摘塞爾蒂克最高34分，布朗（Jaylen Brown）添25分且有8籃板與8助攻全能演出，霍福特挹注21分含6記三分。金塊以約柯奇獲29分為佳，穆雷（Jamal Murray）也有14分、10助攻雙十貢獻。

另一場比賽，太陽隊保羅（Chris Paul）掛傷號且少強森（Cameron Johnson），但對手同樣讓了狀元班切羅（Paolo Banchero），太陽11日意外作客踢到大鐵板，防線全面崩潰讓魔術整體命中率高達5成，終場就以97：114吞下本季至今最慘敗。

少了班切羅穩定火力供輸，魔術前場仍靠防守戰勝獨行俠，讓唐西奇（Luka Doncic）連續30分之旅戛然而止。球隊此役改靠進攻成克敵致勝武器，對手太陽不只面對前仆後繼進攻沒轍，布克（Devin Booker）又手感掙扎，一度落後達21分。