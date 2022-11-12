NBA／湖人收到衛少報價 對比爾興趣高

湖人球星衛斯特布魯克（右）。（美聯社）

湖人 開季表現不佳，戰績僅2勝9敗。唯一的好消息是陣中球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）改從替補出發後，表現逐漸回暖，不過「Bleacher Report」記者海恩斯（Chris Haynes）卻透露，湖人已收到衛斯特布魯克的交易報價，並且對巫師後衛比爾（Bradley Beal）有興趣。

海恩斯指出，「湖人已收到衛斯特布魯克的交易報價，但雙方還沒開始進行嚴肅的談判。」另外，「湖人真正的目標是比爾，不過那只有比爾要求交易才有可能發生，但比爾一直沒有意願這麼做。」

先前曾有媒體提出湖人或許可以考慮交易戴維斯（Anthony Davis），不過海恩斯（Chris Haynes）的消息指出，湖人現階段並沒有更動戴維斯的打算。

戴維斯目前還有3年合約，其中2024-25年賽季握有球員選項。而就海恩斯的消息，倘若湖人真打算去交易戴維斯，經紀人保羅（Rich Paul）應該會接到對其感興趣的電話。

此外，在開季前9場比賽得分都至少30分後，獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）近兩戰火力稍減，在10日出戰巫師隊的比賽中他全場出手21次命中8球，「僅」拿下22分外帶9籃板、6助攻，反觀巫師在庫茲瑪36分、11籃板、6助攻領軍下，以113：105賞給獨行俠2連敗。