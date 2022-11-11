NBA／2年沒贏過快艇 湖人還傷了詹姆斯

湖人隊詹姆斯對裁判尺度有微詞，比賽中向裁判抱怨。（美聯社）

2連勝後又苦吞3連敗的湖人 隊，9日與快艇 隊上演本季第二度的洛城內戰，儘管詹姆斯（LeBron James）本場比賽豪取30分、8籃板、5助攻，但他卻在比賽最後5分多鐘時傷退，湖人最終也無力反撲，以101：114吞下本季第9敗與對戰9連敗。

已經連續2年洛城內戰不曾贏球的湖人，9日再戰快艇在詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）領軍下，上半場還與對手一路拉鋸，不過第三節湖人進攻端再度熄火，末節最後5分鐘又發生詹姆斯腹股溝受傷提前退場的狀況，最終以13分差距吞下對戰9連敗，湖人前一次擊敗快艇已經是2020年的8月。

過去就曾因為腹股溝傷勢連續缺席17場賽事的詹姆斯，在賽後談到自己的傷勢時強調並沒有大礙，但仍必須等待進一步檢查結果，不過將不會影響到他下一場比賽出賽。

儘管對於自己的傷勢並沒有太多著墨，不過詹姆斯在談到9日僅獲得4次罰球機會時，他卻展現對於裁判尺度的不滿，「我認為我可能該學習假摔或一些什麼樣的招式，來讓自己站上罰球線。」

至於開季後表現同樣不如預期，並成為聯盟本季首支開除總教練球隊的籃網隊，在9日則是宣布助理教練馮恩（Jacque Vaughn）正式扶正為總教練，而非外傳將由遭到塞爾蒂克隊禁賽的尤多卡（Ime Udoka）執掌兵符，而在馮恩擔任總教練的首場比賽，籃網也在紐約內戰中以112：85大勝尼克。