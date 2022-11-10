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NBA／杜蘭特大三元沒在客氣 籃網「同城大戰」痛宰尼克

記者蔡佳霖／綜合報導
杜蘭特送出大三元。（美聯社）
杜蘭特送出大三元。（美聯社）

籃網和尼克上演「同城大戰」，杜蘭特（Kevin Durant）出賽35分鐘，19投10中狂飆29分12籃板12助攻2阻攻1抄截，完成生涯第17次大三元，同時也是開季連12場至少拿到25分。籃網自開賽即展現凌厲攻勢，一路碾壓完全宰制尼克，全場最多贏到35分，最終以112：85輕鬆獲勝。

除了杜蘭特的高強度發揮外，小柯瑞（Seth Curry）板凳殺出轟進6記三分球，獲得23分，也是籃網能夠大幅領先尼克的關鍵。

桑姆納（Edmond Sumner）得到18分，克萊斯頓（Nicolas Claxton）12分6籃板，哈里斯（Joe Harris）進帳10分。西蒙斯（Ben Simmons）替補出發，得到6分9籃板4助攻2抄截。

對比籃網超過5成的命中率，尼克前三節僅有34.8%，進入第四節同樣難以招架籃網的火力。藍道（Julius Randle）拿到全隊最高24分11籃板，巴瑞特（RJ Barrett）16分6籃板3助攻，布朗森（Jalen Brunson）則是得到14分，但14投僅4中。

柯瑞 巴瑞特

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