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NBA／湖人連敗重整陣容 記者：交易戴維斯？

記者蔡佳霖／綜合報導
戴維斯被媒體視為湖人可用來交易的籌碼。（美聯社）
戴維斯被媒體視為湖人可用來交易的籌碼。（美聯社）

湖人開季10戰吞下8敗，戰績排名西區倒數第2，有關球隊陣容必須進行調整變動的流言又開始出現。除了原本早已是交易傳聞中心的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），知名記者西蒙斯（Bill Simmons）還提出了湖人的B計畫，就是交易長年為傷所困、整體續航力看似下滑的戴維斯（Anthony Davis）。

至於「Bleacher Report」的記者休斯（Anthony Davis）則是針對以戴維斯為籌碼，為湖人撰寫提出可能的4大交易方案。

首先就是湖人用戴維斯和2029年無保護的首輪選秀權，向籃網換來杜蘭特（Kevin Durant）。這一部分當然是考量休賽季曾提出交易申請的杜蘭特，倘若面對成績無法明顯提升的球隊狀態，很可能又會進一步提出交易。

其次交易對象為公牛，休斯認為湖人能用戴維斯來換取拉文（Zach LaVine），順便附帶威廉斯（Patrick Williams）、德拉基奇（Goran Dragic）和2023年首輪選秀權。這其中一個考量點在於戴維斯就是出自芝加哥，湖人可以獲得穩定的外線得分點和陣容深度。

另一支可以考慮交易的球隊是尼克，休斯提出尼克可以將巴瑞特（RJ Barrett）、羅賓森（Mitchell Robinson）、托平（Obi Toppin）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）等作為籌碼，附帶2023年和2025年兩個首輪選秀權，來換取戴維斯，藉此增強內線戰力；湖人也能藉此獲得未來交易的靈活性。

文中最後提到的一支球隊為獨行俠。為了讓獨力支撐球隊的唐西奇（Luka Doncic）得到更好的援助，休斯認為獨行俠可以送走伍德（Christian Wood）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）、布拉克（Reggie Bullock），以及3個首輪選秀權、3個互換權。

這筆交易固然有助於讓湖人獲得未來大量的選秀權，但相對也意味著獨行俠將重注全押在戴維斯身上，就現實情況來說，實現的可能性確實有其難度。

湖人 威廉 巴瑞特

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