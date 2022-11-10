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NBA／唐西奇開季連9場破30分紀錄中斷 獨行俠不敵魔術

蔡佳霖／綜合報導
唐西奇（左）全場29次出手只命中9球。（路透）
唐西奇（左）全場29次出手只命中9球。（路透）

開季連9場比賽破30分、寫下歷史第2長紀錄的唐西奇（Luka Doncic），9日率獨行俠作客奧蘭多，前三節取得22分的他，第四節手感低迷，6投1中只拿到2分，不僅紀錄中斷，獨行俠最終也以87：94不敵魔術，結束近期的4連勝。

魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）此戰因左腳踝扭傷並未出賽，F.華格納（Franz Wagner）挺身而出攻下全隊最高22分，外加6籃板3助攻；卡特（Wendell Carter Jr.）繳出13分12籃板3助攻的雙十表現，小寶兒（Bol Bol）11分7籃板，薩格斯（Jalen Suggs）12分7籃板4助攻，班霸（Mo Bamba）12分6籃板。

前三節打完魔術落後對手1分，不過第四節他們迫使獨行俠團隊命中率跌到僅有27.8%，三分球更是8投1中，單節僅拿13分，魔術趁勢在比賽後段逐漸拉開差距，中止2連敗。

唐西奇全場29次出手只命中9球，拿到24分6籃板6助攻，丁威迪（Spencer Dinwiddie）獲得29分5助攻4籃板2抄截。除了兩人之外，獨行俠陣中無人得分上雙。

唐西奇（左）全場29次出手只命中9球。（路透）
唐西奇（左）全場29次出手只命中9球。（路透）

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