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NBA／柯瑞47擒國王 勇士終止5連敗

記者劉肇育／綜合報導
勇士球星柯瑞。（Getty Images）
勇士球星柯瑞。（Getty Images）

儘管板凳球員表現依舊低迷，但勇士隊7日在主場迎戰國王隊的比賽，靠著柯瑞（Stephen Curry）全場投進7顆三分球，拿下本季個人新高的47分，其中17分集中在第4節，以116：113險勝國王，終止5連敗。

衛冕軍勇士開季後因板凳球員表現不如預期，加上過去招牌防守漏洞不斷，導致戰績跌入西區後段班；在替補球員無法提供火力的情況下，這場比賽勇士先發球員有4人出賽在36分鐘以上，並拿下全隊超過8成7的得分，其中柯瑞就出賽38分鐘，僅次於維金斯（Andrew Wiggins）的40分鐘。

反觀國王在板凳席上就有蒙克（Malik Monk）、米契爾（Donovan Mitchell）得分雙位數，前3節打完還領先勇士，不過末節柯瑞挺身而出，幫助勇士在倒數1分半鐘時逆轉戰局，並且在最後1.3秒兩罰俱中，帶領勇士以3分差距帶走勝利。

對於在球隊狀態低迷下一肩扛起勝敗，柯瑞坦言並不會感到壓力，「年輕球員都會獲得機會，現在卻陷入掙扎或是一些起伏，作為球隊的老將，我知道每年狀況都不太相同，必須做好迎接挑戰的準備，年輕球員也必須試著找到自己的定位。」

開季前10次出賽，柯瑞有8場比賽得分至少30分，是隊史第3位達成此紀錄球員，主帥柯爾（Steve Kerr）說：「柯瑞簡直讓人嘆為觀止，他顯然是有史以來最偉大的球員之一，儘管每晚表現都很好，但此役看起來真的非常特別。」

勇士 柯瑞 國王隊

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