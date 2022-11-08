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前NBA球星哈沃德赴台灣打球 年薪破百萬美元

中央社／台北8日電
哈沃德將赴台灣打球。(路透資料照片)
哈沃德將赴台灣打球。(路透資料照片)

前美國職籃NBA球星「魔獸」哈沃德確定加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，外傳年薪上看百萬美元，超過聯盟規定的月薪2萬美元上限，聯盟則拿出規章解釋，只要通報聯盟經審議通過就可簽約。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹公布重磅消息，曾隨洛杉磯湖人拿過NBA總冠軍的哈沃德（Dwight Howard），將在12日赴台出席簽約記者會。

哈沃德加盟雲豹的「薪情」肯定不差，外界推估年薪至少不低於100萬美元，但這已超過聯盟規定的每人2萬美元的洋將月薪上限。

不過聯盟表示，依照官網公布的T1規章第15條球隊及球員薪資規範，當中第4款有一項但書，如有不符合薪資規定之球員，球團須主動通報聯盟經審議通過方可簽約。

聯盟表示，雲豹已在昨天主動通報，聯盟也認為哈沃德加盟無論對比賽精彩度，或話題性都有正面幫助，因此理事會也放行通過，哈沃德的加盟沒有問題。

雖然人還未到台灣，不過哈沃德已展現他強大「吸票」功力，T1聯盟透露，雲豹主場開幕戰門票將在11月10日中午開賣，不過接下來的客場包括11月27日出戰台中太陽，以及12月4日出戰高雄全家海神，門票銷售都開出長紅。

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