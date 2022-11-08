NBA／柯瑞主宰戰局狂轟47分 勇士逆轉國王止5連敗

柯瑞大爆發狂飆賽季新高47分。（美聯社）

面對勇士 低到谷底的慘烈狀態，柯瑞 （Stephen Curry）7日再次展現MVP價值，面對國王全場24投17中包括7記三分球，豪取賽季新高47分，外加8籃板8助攻，沒有出現1次失誤，其中他在第四節獨拿17分，幾乎隻手將勇士帶離崩盤邊緣，並在最後關頭成功逆轉戰局，以116：113主場艱辛奪勝，中止近期的5連敗。

根據統計，柯瑞開季前10場至少都命中3記三分球，寫下聯盟開季最長紀錄。

和過去幾場比賽情況類似，在防守無法有效壓制對手情況下，勇士上半場就讓國王拿下67分，且易籃再戰後還是沒有太大起色，前三節打完落後9分之多。不過柯瑞第四節全力啟動，單節8投6中拿下17分，維金斯（Andrew Wiggins）也補上13分，兩人聯手幫助勇士急起直追。特別是在比賽最後2分鐘，柯瑞連投帶罰拿下9分，鎖定勝局。

維金斯17投10中、三分球8投4中，得到25分10籃板，湯普森（Klay Thompson）16分，格林（Draymond Green）11分8籃板6助攻，魯尼（Kevon Looney）搶下13個籃板；波爾（Jordan Poole）表現慘澹，4投1中僅有2分3助攻。

前一場演出絕殺秀的福克斯（De'Aaron Fox），此役拿到28分6助攻，蒙克（Malik Monk）24分6籃板4助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）19分14籃板6助攻。