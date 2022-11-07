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NBA／米契爾傷癒復出砍33分 騎士擊敗湖人奪8連勝

中央社洛杉磯6日綜合電
騎士球星米契爾（前）6日傷癒歸隊砍下33分，率球隊114比100擊敗湖人。（路透）
騎士球星米契爾（前）6日傷癒歸隊砍下33分，率球隊114比100擊敗湖人。（路透）

NBA克里夫蘭騎士的米契爾（Donovan Mitchell）今天傷癒歸隊砍下33分，率騎士114比100擊敗詹姆斯（LeBron James）領軍的洛杉磯湖人，拿下8連勝。

上半場進帳17分的湖人戴維斯（Anthony Davis），下半場只得2分，這讓騎士將比分拉開，最終以14分之多獲勝，戰績8勝1負，僅次開季拿下9連勝、至今未嘗敗績的密爾瓦基公鹿，在東區排名第2。

葛蘭德（Darius Garland）此役為騎士貢獻24分，艾倫（Jarrett Allen）有16分、11籃板進帳，勒佛特（Caris LeVert）和替補的勒夫（Kevin Love）分獲12分、10分。

騎士在開季首戰吞敗後，打出一波8連勝，這是騎士於詹姆斯2017年最後一季於他們陣中效力時拿下13連勝後，最長的連勝紀錄。

湖人上半場一度領先12分，上半場打完也還握有6分領先優勢，但下半場進攻大當機，被騎士打出56比36的半場攻勢，最終只能無奈吞敗，目前戰績2勝7敗，在西區只贏休士頓火箭（1勝9敗），排名倒數第2。

詹姆斯此役攻下湖人全隊最高的27分，戴維斯有19分、12籃板的雙十表現，板凳出發的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）拿下19分，並送出10次助攻，但有7次失誤。布朗（Troy Brown Jr）則有12分進帳。

生涯曾3度入選明星賽的米契爾，9月從猶他爵士轉到騎士，至今打了8場比賽，當中有6場得分至少30分。

米契爾表示，騎士正試著要在2017-18年球季後，再次闖進季後賽

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