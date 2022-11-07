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NBA／勇士吞客場6連敗 湯普森：該打出冠軍水準了

記者曾思儒／即時報導
勇士隊球星湯普森。（Getty Images）
勇士隊球星湯普森。（Getty Images）

身為衛冕軍，勇士隊開季10場比賽卻只拿下3勝，且吞下客場6連敗，當家射手湯普森（Klay Thompson）形容接連的客場失利宛如進入「地獄」，不過回到主場會有不同氣象，全隊並不擔心。

勇士成NBA史上第一支吞下開季客場6連敗的衛冕軍，教頭柯爾（Steve Kerr）倒是老神在在，他還提到，上季2月到3月期間，球隊也曾經11場比賽只拿2勝，最終仍迎接總冠軍獎盃。

「NBA賽季進行時，有時事情就是會有些偏離軌道，身為優秀團隊的重要一環就是有堅強的組織，知道如何面對來通過考驗。」柯爾在今天勇士練球後說。

勇士開季第一場客場比賽是上月26日碰太陽隊，踢館失敗後先回到主場擊敗熱火隊，之後就是客場5連戰，面對黃蜂隊、活塞隊、熱火隊、魔術隊和鵜鶘隊全部吞敗，且幾乎都輸在最後幾分鐘。

客場5連敗期間，格林（Draymond Green）提到球隊沒能解決問題，必須歸零再出發，柯爾今天也指出，球隊兩大狀況出在犯規和擋人，兩大環節將是本周練習時著重的部分。

多項數據都排聯盟後段班，湯普森說，團隊要更有危機意識，別再去想上個球季，「該加速然後打出我們習慣的冠軍水準了，我完全期待做到這些。」他認為回到主場有助於揮別低潮，「我們知道在這座球場可以有多好的表現，所以我認為我們會有個新的開始。」

柯爾也打算改變球隊輪替陣容，讓前一場出賽38分鐘的「二年級生」庫明加（Jonathan Kuminga）有更多發揮機會。

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