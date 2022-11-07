NBA／騎士雙槍歸隊笑納8連勝 暴龍屠公牛

米契爾(右)轟33分領騎士踢館湖人。（路透）

騎士所向披靡狀態毫無止歇跡象，上場即使雙槍掛免戰牌，靠全員火力發揮且有莫布里（Evan Mobley）單場8阻攻助威，照樣克敵。6日踢館湖人 ，雙槍回歸合砍57分，終場以114比100摘8連勝，聯盟只輸不敗公鹿的9連勝。

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米契爾（Donovan Mitchell）與葛蘭德（Darius Garland）雙劍合璧，光上半場就各攻21分，火力驚人。但湖人也非省油燈，靠三星 連線硬是維持領先。可惜紫金軍團下半場好景不常，進攻崩盤，特別是第3節只拿16分，導致前功盡棄。

末節時候，也擋不住艾倫（Jarrett Allen）肆虐禁區，湖人自己又火力卡彈，難挽敗局。數據上，米契爾轟33分居首騎士，葛蘭德則添24分，艾倫另貢獻16分、11籃板；湖人以詹姆斯（LeBron James）獲27分為佳，戴維斯（Anthony Davis）及衛斯特布魯克（Russell Westbrook）各獲19分。

席亞康（Pascal Siakam）前場傷退且經診斷得缺賽2周，好消息是暴龍6日迎回後場大將范弗利特（Fred VanVleet），且他甫歸隊就飆30分、11助攻，率領球隊挺住壓力，關鍵時刻甩開公牛糾纏，以113比104收下主場勝利。

拉文（Zach LaVine）持續打打停停情況下，公牛此役第2節進攻失去節奏，很快陷入雙位數落後。所幸靠2年級小將多森姆（Ayo Dosunmu）第3節挺身，再度重回拉鋸戰。但暴龍最後4分鐘由范弗利特穿針引線，連連取分終究過關斬將。

數據上，暴龍除范弗利特外的雙鋒線組合同樣表現亮眼，稱職彌補席亞康缺陣影響，阿努諾比（OG Anunoby）得22分，巴恩斯（Scottie Barnes）摘19分、10籃板；公牛方面，德羅展（DeMar DeRozan）獲20分，佛西維奇（Nikola Vucevic）挹注18分、12籃板，卡盧索（Alex Caruso）則進帳11籃板與11助攻。