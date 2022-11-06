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NBA／字母哥大三元 公鹿8連勝創隊史新高

記者蔡佳霖／綜合報導
安戴托昆波大三元助公鹿開季8連勝。（美聯社）
安戴托昆波大三元助公鹿開季8連勝。（美聯社）

開季以來一直維持高檔狀態的公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），4日在客場單挑灰狼雙塔，再度繳出26分14籃板11助攻的表現，完成生涯第30次大三元，加上哈勒戴也有29分8籃板6助攻的挹注，公鹿最終以115：102輕取灰狼。

公鹿笑納開季8連勝，也刷新了隊史開季最長連勝紀錄。過去他們曾在2018-19年和1971-72年賽季有過開季7連勝的表現。「隊史最佳開季戰績只是邁出的另一步，我們將繼續努力前進。」安戴托昆波在推特上寫道。

哈勒戴則表示：「我認為我們正在建立正確的習慣，用正確的方式打球，以不同的模式去贏得勝利。能夠取得開季8連勝，感覺非常棒。」

在安戴托昆波和哈勒戴兩大核心的帶動下，公鹿第三節一度領先達22分之多，並在最後階段穩穩掌控比賽局勢。波提斯（Bobby Portis）板凳出發獲得18分8籃板5助攻，新秀比徹姆（MarJon Beauchamp）拿到14分5籃板。

灰狼進攻仍集中在唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards）身上。唐斯得到22分11籃板5助攻，愛德華24分3籃板3助攻，至於戈貝爾（Rudy Gobert）則是7分13籃板。

「顯然，公鹿是一支冠軍等級的球隊。在這樣的比賽中，我們能夠學到很多東西。」唐斯賽後稱讚了對手。

不過對於安戴托昆波整場比賽站上20次罰球線，唐斯雖有微詞，卻也不願大加評論。「我不想多講什麼，不然我會收到罰款。」

安戴托昆波（右）大三元助公鹿開季8連勝。（美聯社）
安戴托昆波（右）大三元助公鹿開季8連勝。（美聯社）

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