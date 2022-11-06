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NBA／福克斯大號絕殺三分彈 國王逆轉勝魔術

記者蔡佳霖／綜合報導
福克斯上演絕殺三分球。（路透）
福克斯上演絕殺三分球。（路透）

從膝傷中回歸的國王隊福克斯（De'Aaron Fox），5日作客魔術全場狂飆37分5籃板3助攻，不僅在第四節靠著一記跳投追平比分，將比賽逼進延長，之後更在延長賽最後時刻轟進32呎遠的大號三分「Logo Shot」，以126：123絕殺魔術。

國王第三節一度還落後20分之多，但在福克斯單節獨拿13分帶動下，國王殺出36：12的猛烈攻勢，三節打完反而超前魔術6分。魔術隊班切羅（Paolo Banchero）和小寶兒（Bol Bol）聯手砍下18分，在第四節剩下1分21秒時反超前4分。

關鍵時刻福克斯再度啟動，個人連拿6分，一舉扳平比分，F.華格納（Franz Wagner）和薩格斯（Jalen Suggs）接連搶投三分失手，比賽也進入延長。

福克斯在延長賽又拿下9分，幫助國王取得領先優勢，但薩格斯最後讀秒階段的兩罰命中，加上歐契奇（Chuma Okeke）抄球後灌籃得手，追成123：123平手。剩下6.6秒，國王沒有暫停，福克斯直接持球推進轟進石破天驚的三分彈，率隊搶下本季第3勝。

「剩下6秒左右，我過去接應球，考慮到魔術球員的身高臂展，他們防守很棒，；如果我失手了，比賽會再次進入延長。但那一球出手後我感覺非常棒，然後球就進了。」福克斯賽後表示。

總教練布朗（Mike Brown）則說：「非常精采的出手。他知道我們沒有暫停了，他很快推進並且出手投籃。這是很棒的一球。」

沙波尼斯（Domantas Sabonis）此役14投10中拿下25分11籃板6助攻，替補的萊爾斯（Trey Lyles）和蒙克（Malik Monk）各得到15分。

魔術方面，班切羅飆進33分16籃板4助攻，得分籃板皆創下生涯新高；華格納也有31分6助攻3籃板3抄截的表現，生涯第2次破30分。小寶兒23分7籃板，卡特（Wendell Carter Jr.）17分9籃板6助攻。

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