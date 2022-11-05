我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

NBA／勇士4大主力休兵 客場不敵鵜鶘苦吞5連敗

記者蔡佳霖／即時報導
英格倫回歸拿下全隊最高26分。（美聯社）
英格倫回歸拿下全隊最高26分。（美聯社）

3日在奧蘭多失利後，勇士隨即「背靠背」趕往紐奧良作客。總教練柯爾（Steve Kerr）決定讓4大主力戰將柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）休兵。

儘管勇士小將們一路拚戰到最後時刻，仍是無法扭轉落後劣勢，終場以105比114敗給鵜鶘，吞下近期5連敗。此外勇士開季客場一勝難求，6連敗的窘境也創下衛冕冠軍開季最長的客場連敗紀錄。

因腦震盪協議缺席4場比賽的英格倫（Brandon Ingram）在這場比賽重新歸隊，他拿下全隊最高26分，外加5籃板5助攻2阻攻；鵜鶘陣中6人得分達雙位數，威廉森（Zion Williamson）11投7中獲得16分，麥凱倫（C.J. McCollum）20分8籃板5助攻，南斯（Larry Nance Jr.）從替補出發也有20分8籃板，其中12分出現在第四節，也讓鵜鶘得以穩住領先局面。

儘管沒有4大核心壓陣，但勇士前三節在波爾（Jordan Poole）、庫明加（Jonathan Kuminga）和蘭姆（Anthony Lamb）合拿49分的帶動下，依然緊咬比分。末節傑若米（Ty Jerome）上場貢獻12分，更讓勇士一度追到僅差2分。然而南斯和墨菲（Trey Murphy III）在最後時刻拿到關鍵7分，也澆熄了對手反撲氣燄。

波爾得到20分9助攻2抄截，但18投僅5中，且出現5次失誤；庫明加18分4籃板2助攻，傑若米18分6籃板5助攻，蘭姆16分，穆迪（Moses Moody）14分。

勇士 柯瑞 威廉

上一則

NBA／厄文反猶太爭議 Nike凍結合作關係、新鞋不賣了

下一則

場邊人語／連續八捷 費城豪傑

延伸閱讀

NBA／柯瑞轟39分卻犯關鍵失誤 勇士吞4連敗

NBA／柯瑞轟39分卻犯關鍵失誤 勇士吞4連敗
NBA／柯瑞攜波爾合轟62分 勇士仍不敵活塞嘗連敗

NBA／柯瑞攜波爾合轟62分 勇士仍不敵活塞嘗連敗
NBA／波爾與勇士簽1.4億元合約 其中1700萬獎金很難賺

NBA／波爾與勇士簽1.4億元合約 其中1700萬獎金很難賺
NBA／遭格林揮拳後首度回應 波爾：我們只想著奪冠

NBA／遭格林揮拳後首度回應 波爾：我們只想著奪冠

熱門新聞

美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻。(Getty Images)

NFL傳奇四分衛布雷迪 與超模妻邦臣正式離婚

2022-10-28 20:31
美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻，圖為昔日兩人在球場曬恩愛接吻。（美聯社）

NFL布雷迪夫妻6.5億財產怎麼分？吉賽兒邦臣占了4億

2022-10-28 22:10
籃網球星杜蘭特。（路透）

NBA／奈許被炒魷魚 杜蘭特震驚：看新聞才知道

2022-11-02 08:13
奈許被炒魷魚了。（美聯社）

NBA／籃網開季僅拿2勝吞5敗 總教練奈許被炒了

2022-11-01 20:05
籃網球星厄文。（Getty Images）

NBA／爭議推文遭疑歧視猶太人 厄文喊冤 推文被刪

2022-10-30 11:18
卡達世界盃足球賽倒數不到3周。（路透）

卡達世界盃／法國尋求衛冕 6大球星一決高下

2022-11-01 08:33

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感