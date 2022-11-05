NBA／勇士4大主力休兵 客場不敵鵜鶘苦吞5連敗

英格倫回歸拿下全隊最高26分。（美聯社）

3日在奧蘭多失利後，勇士 隨即「背靠背」趕往紐奧良作客。總教練柯爾（Steve Kerr）決定讓4大主力戰將柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）休兵。

儘管勇士小將們一路拚戰到最後時刻，仍是無法扭轉落後劣勢，終場以105比114敗給鵜鶘，吞下近期5連敗。此外勇士開季客場一勝難求，6連敗的窘境也創下衛冕冠軍開季最長的客場連敗紀錄。

因腦震盪協議缺席4場比賽的英格倫（Brandon Ingram）在這場比賽重新歸隊，他拿下全隊最高26分，外加5籃板5助攻2阻攻；鵜鶘陣中6人得分達雙位數，威廉 森（Zion Williamson）11投7中獲得16分，麥凱倫（C.J. McCollum）20分8籃板5助攻，南斯（Larry Nance Jr.）從替補出發也有20分8籃板，其中12分出現在第四節，也讓鵜鶘得以穩住領先局面。

儘管沒有4大核心壓陣，但勇士前三節在波爾（Jordan Poole）、庫明加（Jonathan Kuminga）和蘭姆（Anthony Lamb）合拿49分的帶動下，依然緊咬比分。末節傑若米（Ty Jerome）上場貢獻12分，更讓勇士一度追到僅差2分。然而南斯和墨菲（Trey Murphy III）在最後時刻拿到關鍵7分，也澆熄了對手反撲氣燄。

波爾得到20分9助攻2抄截，但18投僅5中，且出現5次失誤；庫明加18分4籃板2助攻，傑若米18分6籃板5助攻，蘭姆16分，穆迪（Moses Moody）14分。