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NBA／厄文禁賽 杜蘭特準大三元勝巫師

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特繳出準大三元的表現。（美聯社）
杜蘭特繳出準大三元的表現。（美聯社）

近期再度面臨內部亂流的NBA籃網隊，4日作客華盛頓，靠著杜蘭特（Kevin Durant）攻下28分11助攻9籃板準大三元的表現，搭配全隊7人得分雙位數的猛烈火力，以128：86大勝巫師。

厄文（Kyrie Irving）因反猶太風波遭到球隊禁賽5場處分，西蒙斯（Ben Simmons）亦沒有出賽，不過籃網首節就以轟進38分，寫下本季球隊單節最多得分表現。巫師第二節雖然靠著庫茲瑪（Kyle Kuzma）和比爾（Bradley Beal）合拿18分，一度追到僅差2分，但籃網隨即一波13：3的攻勢，上半場打完仍握有12分領先。

巫師第三節進攻完全停擺，團隊命中率跌到僅剩26.1%，籃網趁勢搶攻一口氣將領先拉開到20分以上。雙方比分差距過大，也讓比賽早早進入垃圾時間。

克萊斯頓（Nicolas Claxton）得到18分9籃板，奧尼爾（Royce O'Neale）13分8助攻3籃板；替補的湯瑪斯（Cam Thomas）17分6助攻4籃板，渡邊雄太（Yuta Watanabe）獲得14分8籃板。

巫師陣中以比爾的20分為最高，庫茲瑪19分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）14分10籃板。

此外，厄文猶太歧視風波越燒越大，NBA總裁席佛（Adam Silver）譴責厄文並要求會面，ADL反誹謗聯盟拒絕他的捐款並同聲譴責，籃網隊甚至宣布要禁賽他五場不支薪。如今厄文終於在個人社群Instagram發布道歉聲明。

厄文寫到，「在研究耶和華時，我發布一部紀錄片，其中包含一些反猶太主義的陳述，這些陳述和語言是假的，冒犯到猶太人，我願為此負責。對於所有因我而受傷害的猶太家庭和社區，我深感抱歉。」

厄文 猶太 NBA

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