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NBA／勇士客場5戰全敗 柯瑞：防守溝通太安靜

記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士開季客場持續連敗。(美聯社)
勇士開季客場持續連敗。(美聯社)

衛冕冠軍勇士近期可說是陷入嚴重亂流之中，今天面對東區戰績墊底的魔術，勇士防守再度崩盤，在擋不住薩格斯（Jalen Suggs）的攻守發揮之下，最終無力回天，以1分之差飲恨，苦吞4連敗。

而對勇士更難堪的是，這波4連敗中分別輸給黃蜂、活塞、熱火魔術，4隊加起來開季戰績是11勝25敗，除了熱火之外，剩下3隊都是東區長期後段班成員。此外，勇士本季客場已經5戰全敗，目前以3勝6敗排在西區第12。

勇士之所以接連潰敗，最大關鍵還是在於防守端的缺口。在4連敗期間，勇士場均失分高達123.5分，本季他們已經有6場比賽至少丟掉120分，戰績1勝5敗。

「我們防守最大問題在於缺少溝通。在魯尼（Kevon Looney）和格林（Draymond Green）下場後，我們防守端顯然太過安靜。當大家在場上都處於安靜的狀態，你很難有信心在正確位置做正確的事情。」柯瑞（Stephen Curry）說。

和上季開局前20場奪18勝相比，本季勇士顯然完全不在狀態之中，對此，柯瑞表示：「我們已經習慣透過贏球來學習，但我們已經有好一段時間沒有處於這個位置了。顯然，我們眼前存在很多問題，但我們也會解決這些問題的。」

柯瑞今天轟進8記三分球，開季以來仍保持絕佳狀態，不過值得一提的是，他自從2017年以來就未曾在魔術主場拿下勝利。

勇士 柯瑞

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