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NBA／字母哥32分拆活塞…公鹿7連勝 平隊史紀錄

體育新聞組／綜合報導
安戴托昆波領銜公鹿開季不敗。（美聯社）
安戴托昆波領銜公鹿開季不敗。（美聯社）

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）上場不到30分鐘就繳出32分12籃板4助攻5抄截2阻攻的全方位數據，哈勒戴（Jrue Holiday）也以16投11中的高效率貢獻26分7籃板3助攻，主場作戰的公鹿2日在下半場全面輾壓活塞，一度贏到33分之多，最終以116：91輕鬆過關。

公鹿延續不敗之身，取得開季7連勝，追平隊史最佳開季成績。先前他們在2018-19年和1971-72年賽季都有過開季7連勝的表現。下一戰作客灰狼主場，公鹿將有機會創造隊史新紀錄。

「我認為我們今天防守做得很不錯，每個人都很積極，做好自己該做的事情。能夠取得開季7連勝感覺很棒，這也是我第一次遇到這種開局表現。能在主場球迷面前完成這件事情，這非常棒。」哈勒戴說。

這場比賽公鹿除了在籃板保護上大幅領先外，全場更出現17次抄截，迫使對手出現21次失誤。洛培茲（Brook Lopez）得到11分7籃板2助攻，波提斯（Bobby Portis）10分9籃板，諾拉（Jordan Nwora）12分4籃板。

活塞以比伊（Saddiq Bey）的22分為最高，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）14分3籃板2助攻，出現多達7次失誤；康寧漢（Cade Cunningham）13投僅5中，得到10分6籃板4助攻。

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