NBA／張伯倫後第1人…唐西奇連7戰逾30分

唐西奇開季衝出罕見紀錄，獨行俠隊友都不意外。（路透）

在聯盟得分排行榜持續保持領先的唐西奇（Luka Doncic），2日對爵士之戰再度猛轟33分，外帶11助攻、5籃板，不僅幫助獨行俠隊103：100取勝，開季連續7場比賽得分30分以上，也是1962年張伯倫 （Wilt Chamberlain）以來，首位達成此紀錄的球員，成為聯盟史上第3人。

狀況火熱的唐西奇，開季前6戰有兩場超過40分，在得分榜上一支獨秀，此役再度火力全開，單場20次出手命中12球，聯手伍德（Christian Wood）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）在第4節逆轉戰局，獨行俠本季首度2連勝。

唐西奇此役賽後平均36.1分，領先排名第2的公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）2.5分，這是史上開季前7場比賽平均得分第3高紀錄，僅次於喬丹 （Michael Jordan）37分、哈登（James Harden）36.6分，也是繼張伯倫和特威曼（Jack Twyman）後，第3位開季前7戰得分都在30分以上的球員，張伯倫保有開季連23場得分30分以上的誇張紀錄。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說：「這是罕見紀錄，我們每天都在見證，23歲的孩子能打出這種水準真的很特別，他可透過多種方式得分，讓球隊處在獲勝的位置。」

這場比賽攻下20分的丁威迪也說：「一點都不訝異，他在籃球領域各方面都是專家，未來肯定會與獨行俠一起寫下很多紀錄，並與那些偉大球員相提並論。」

唐西奇直言，去年開季低迷，從中記取教訓，知道必須打出更好的開季狀態。