曾經當過外送員的小將萊恩(Matt Ryan),在正規時間結束前奉送給鵜鶘一記高難度底線三分球,硬是將命懸一線的湖人 帶進延長賽。

而在延長賽中,詹姆斯(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis)聯手出擊,兩人合拿6分和2次重要助攻,幫助湖人在歷經苦戰後以120:117勝出,開季5連敗後取得2連勝。

🚨 MATT RYAN SENDS IT TO OT 🚨



OT on the NBA App 👇https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/NL4kP9l9Nc