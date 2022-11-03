MLB金手套出爐 14人新面孔創紀錄 華裔新秀史蒂文·關獲獎

守護者隊有4人獲得金手套獎，其中華裔外野手史蒂文·關也以新秀之姿獲獎。 （路透）

大聯盟金手套獎1日公布，14位新面孔寫下新紀錄，重複獲獎的6人中，紅雀三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）最猛，新人年開始連續10年得獎，追平水手隊退役名將鈴木一朗 紀錄。

亞瑞納多從2013年起拿下金手套，連續10年守備功力都獲肯定，10座獎項與費城 人隊施密特並列三壘手史上第2多，落後金鶯隊名人堂球星羅賓森的16次。

亞瑞納多今年得獎顯得特別，原因是20人以新面孔居多，美聯有9人首度獲獎，唯一有獲獎紀錄的勒梅休（DJ LeMahieu）拿到首次頒發的工具人獎。

大聯盟今年首度增設工具人獎，雖然多了兩個名額，不過14人首度獲獎創下新紀錄，比原紀錄多了3人，原本是1958、2020年11人。

3名新秀獲獎也寫下新紀錄，包括今年有驚奇演出的守護者隊華裔外野手史蒂文．關（Steven Kwan），另有太空人 隊游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）、拿下國聯首座工具人獎的紅雀隊唐納文（Brendan Donovan）。

唐納文是隊史第1位在新人年就拿下金手套的球員，也是國聯暌違10年首位金手套菜鳥，前一人正是亞瑞納多，他說：「想到紅雀豐富的隊史，我真的很吃驚。」

守護者隊4人入選是本屆大贏家，也寫下隊史新紀錄，關成為隊史第2位菜鳥金手套，前一人是1990年阿洛馬；放眼大聯盟，關也是史上第5位菜鳥金手套，前4人包括大名鼎鼎的鈴木一朗。