NBA／波爾辛吉斯飆30分 中止76人3連勝

波爾辛吉斯(左)飆30分助巫師取勝。（美聯社）

波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）2日13投9中高效率攻下30分9籃板3助攻3阻攻，比爾（Bradley Beal）則是17投11中，貢獻29分5助攻，幫住巫師在客場以121：111擊退沒有安比德（Joel Embiid）坐鎮的76人。76人中止近期的3連勝。

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上半場處於落後的76人，雖然第三節全隊繳出高達59.1%的投籃命中率，單節得到39分，但防守端還是無力阻止巫師的進攻；巫師這一節19投13中，命中率接近7成，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）獨拿14分，也讓球隊仍維持領先優勢。進入第四節，巫師依然展現絕佳進攻效率，波爾辛吉斯、比爾和庫茲瑪（Kyle Kuzma）合拿26分，且10投9中，徹底擊潰對手防線。

庫茲瑪全場12投8中，也有18分8籃板4助攻的表現；替補席上的八村壘（Rui Hachimura）10分10籃板4助攻，巴頓（Will Barton）11分，葛佛（Daniel Gafford）10分。

76人陣中以馬克西（Tyrese Maxey）的32分為最高，哈登（James Harden）得到24分10助攻5籃板，哈里斯（Tobias Harris）16分9籃板4助攻。