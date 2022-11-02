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NBA／決勝節遭拉文轟20分 籃網換掉奈許後仍1勝難求

中央社／紐約1日綜合外電
籃網以99：108吞敗。圖為杜蘭特。（路透）
籃網以99：108吞敗。圖為杜蘭特。（路透）

開季戰績不佳的籃網決定撤換總教練，1日在奈許（Steve Nash）交出兵符後的首戰第4節被公牛的拉文轟下20分，最終以99：108吞敗。

美國職籃NBA布魯克林籃網開季戰績慘不忍睹，僅獲2勝5敗，這讓球團決定換掉總教練奈許，在1日他們主場迎戰芝加哥公牛的比賽，由助理教練馮恩（Jacque Vaughn）代掌兵符 。

籃網第3節一度領先多達12分，第4節卻再度把眼看就要到手的勝利給搞砸。

公牛的拉文（Zach LaVine）在第4節砍進20分，率球隊打出單節31比19的攻勢逆轉戰情。他1日一共拿下29分，並送出5次助攻、抓下4個籃板。

隊友德羅森（DeMar DeRozan）貢獻20分，杜蘇姆（Ayo Dosunmu）、威廉斯（Patrick Williams）分別進帳17分、12分，從板凳出發的德拉吉奇（Goran Dragic）也獲15分。

籃網陣中表現最好的是杜蘭特（Kevin Durant），1日他拿下32分、9籃板、6助攻，歐尼爾（Royce O'Neale）攻下20分，克萊克斯頓（Nic Claxton）有10分、10籃板的雙十演出，替補的渡邊雄太（Yuka Watanabe）也進帳10分。

近期在推特宣傳一部反猶太紀錄片引發爭議的厄文（Kyrie Irving），1日整場比賽12次出手只命中2球，進帳4分。

籃網輸球後，戰績跌至2勝6敗，在東區只領先1勝7敗的爐主奧蘭多魔術；終止2連敗的公牛，戰績4勝4敗，勝率回到5成。

厄文 威廉 猶太

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