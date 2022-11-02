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NBA／解雇了主帥奈許…杜蘭特拿32分 籃網繼續輸球

體育新聞組／綜合報導
籃網杜蘭特（左）拿下32分，仍不敵拉文（右）領軍的公牛。（美聯社）
籃網杜蘭特（左）拿下32分，仍不敵拉文（右）領軍的公牛。（美聯社）

籃網1日主場迎戰公牛。比賽開始前，籃網宣布解雇主帥奈許，西蒙斯（Ben Simmons）持續因膝傷缺陣，在開局不利的情形下，即便杜蘭特（Kevin Durant）砍下全場最高32分，但難擋公牛在決勝節反撲，拉文（Zach LaVine）一人單節獨砍20分，率隊以108：99，收下逆轉勝。

比賽開場，佛西維奇（Nikola Vucevic）贏得跳球，拉文投進比賽首球。籃網和公牛兩隊打得膠著，上半場結束，籃網僅取得6分小幅領先，杜蘭特進帳20分表現依舊穩定，厄文半場3投0中沒有分數進帳。雖然籃網在第3節一度擴大領先，但公牛很快回應，在第4節靠著拉文發揮，順利超前，他一人該節獨砍20分，幫助球隊甩開籃網的糾纏。

第三節隨後籃網進入輪換階段，公牛逐漸起勢，德羅展（DeMar DeRozan）帶隊展開反擊，公牛後場圍繞他打出高效進攻，公牛將分差縮小到3分進入第4節。

第4節，拉文開場連拿4分實現反超，厄文在第4節才打進比賽的第1球，慢熱讓籃網埋下隱患，進入狀態的公牛銳不可當，後場凌厲的攻勢打停籃網。杜蘭特嘗試挽回局勢，但拉文再度挺身而出，裡突外投連拿5分，以106：94領先，籃網也鳴金收兵。

籃網杜蘭特攻下全場最高32分、9籃板，歐尼爾（Royce O'Neale）繳出次高20分。公牛方面，拉文轟進5顆三分球，進帳全隊最高29分，德羅森（DeMar DeRozan）挹注20分。

厄文

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