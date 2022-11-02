我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

NBA／帶不動三巨頭 籃網開除教頭奈許

體育新聞組／綜合報導
籃網開季戰績差，名人堂球星奈許首次執教兩季多就黯然卸任。（美聯社）
籃網開季戰績差，名人堂球星奈許首次執教兩季多就黯然卸任。（美聯社）

NBA布魯克林籃網開季戰績2勝5敗，陣中明星後衛厄文（Kyrie Irving）近期又因宣傳反猶太影片惹議，球團1日拿總教練奈許（Steve Nash）開刀，這位名人堂球星首次執教兩季多就黯然卸任。

籃網總管馬克斯（Sean Marks）聲明表示，奈許掌兵符以來面對若干「前所未有的挑戰」，球團衷心感謝他任內展現的領袖風範、耐心與謙卑，「就個人而言，這是極為困難的決定；但經深思熟慮與評估開季表現後，我們同意此時有必要改變」。

奈許在推特發文感謝籃網老闆蔡崇信等球團高層，並以「美妙且充滿挑戰的經驗」形容帶兵兩季多的時光。

籃網雖有杜蘭特（Kevin Durant）、厄文、西蒙斯（Ben Simmons）組成三巨頭，但未發揮化學效應，開季戰績在東區排在後段班，10月31日主場擊敗印第安納溜馬前苦吞4連敗。

球隊內部氣氛也因厄文言行頻頻惹議而不對勁。厄文拒絕接種新冠疫苗，籃網未開出長約綁住他。這位曾7度入選明星賽的後衛近期在推特宣傳一部反猶太紀錄片，遭蔡崇信強烈抨擊，事後雖未道歉，但刪除附帶這部紀錄片租片連結的推文。

48歲的奈許球員時期戰功彪炳，曾兩度獲NBA年度MVP，退役後以顧問身分兩度隨金州勇士嘗到奪冠滋味。

奈許2020年出任籃網總教練，兩季多來戰績94勝67敗，勝率0.584。但季後賽7勝9敗戰績欠佳，今年4月首輪籃網連輸4場，遭波士頓塞爾蒂克橫掃出局。

休賽季期間，杜蘭特不滿球隊運作、以個人去留要脅球隊開除奈許與馬克斯的傳言甚囂塵上。這位招牌球星最終決定留下，並與奈許、馬克斯發表冰釋前嫌的聲明。

奈許丟兵符後，籃網助理教練馮恩（JacqueVaughn）暫代總教練。

體育頻道ESPN引述消息人士說法報導，籃網目光可能投向疑因不倫戀而遭禁賽的塞爾蒂克總教練烏多卡（Ime Udoka）、前猶他爵士總教練史奈德（QuinSnyder）等人選。其中，塞爾蒂克願意讓烏多卡離隊投效敵營。

籃網開季戰績差，名人堂球星奈許首次執教兩季多就黯然卸任。（Getty Image...
籃網開季戰績差，名人堂球星奈許首次執教兩季多就黯然卸任。（Getty Images）

厄文 猶太 推特

上一則

世足賽／博格巴因傷缺席 法國衛冕利空

下一則

NBA／決勝節遭拉文轟20分 籃網換掉奈許後仍1勝難求

延伸閱讀

NBA／籃網開季僅拿2勝吞5敗 總教練奈許被炒了

NBA／籃網開季僅拿2勝吞5敗 總教練奈許被炒了
撞牆期？ 勇士苦吞二連敗 格林坦言：得找出問題來

撞牆期？ 勇士苦吞二連敗 格林坦言：得找出問題來
NBA／爭議推文遭疑歧視猶太人 厄文喊冤 推文被刪

NBA／爭議推文遭疑歧視猶太人 厄文喊冤 推文被刪
NBA／奈許遭驅逐 杜蘭特：我還在想他火氣去哪了

NBA／奈許遭驅逐 杜蘭特：我還在想他火氣去哪了

熱門新聞

美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻。(Getty Images)

NFL傳奇四分衛布雷迪 與超模妻邦臣正式離婚

2022-10-28 20:31
美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻，圖為昔日兩人在球場曬恩愛接吻。（美聯社）

NFL布雷迪夫妻6.5億財產怎麼分？吉賽兒邦臣占了4億

2022-10-28 22:10
前總統歐巴馬。（美聯社）

NBA／媒體爆料歐巴馬想組團收購太陽 巴克利樂喊+1

2022-10-27 08:03
奈許(左)暴怒向裁判抗議，吞2次技術犯規遭驅逐出場。（美聯社）

NBA／奈許執教首次遭驅逐 杜蘭特：我還想他火氣去哪了

2022-10-27 08:37
湯普森（中）生涯首度被驅逐出場。（美聯社）

NBA／湯普森生涯首遭驅逐出場 布克：他狂嚷勇士有4冠

2022-10-26 08:33
卡達世界杯足球賽預計於11月20日開幕。（新華社）

卡達辦世足賽狂挨罵 國王：沒有主辦國被批那麼慘

2022-10-25 04:33

超人氣

更多 >
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公