撞牆期？ 勇士苦吞二連敗 格林坦言：得找出問題來

勇士教頭柯爾相信球隊最終會找回狀態。（Getty Images）

東區客場之旅碰了一鼻子灰，在黃蜂跟活塞手上苦嘗2連敗滋味，勇士 陷入短暫撞牆期，教頭柯爾（Steve Kerr）強調，相信衛冕軍終會找回狀態，但也坦言現階段球隊有些找不到頭緒；同樣陷入低潮的籃網，10月30日敗給溜馬吞下4連敗後，主帥奈許（Steve Nash）不諱言，簡直就是災難一場，甚至媒體也報導，球員們也意識到危機，召開內部會議。

「這需要些時間，但我們會挺過去的，這點我很有信心。但是我們球員的確要整合起來，找到頭緒，我們要一起找到解決之道」，柯爾說，而格林（Draymond Green）同樣附和：「事實是你不能一次解決每個問題，對我們而言，就是找到真正傷害我們的問題來。」

格林續道：「有些問題不是致命的，但有些則很有傷害性，我們得找出這些來，明確指出根源。只要我們做到這點，就能在場上努力改善。」而無論是板凳改組，全面年輕化，還是核心球員仍在調整狀態，勇士偏高失分無疑為當前棘手課題。

籃網陷低潮吞4連敗，奈許就說重話表示：「這是場災難，不然你還能怎麼說？我看不出贏球意志渴望，也缺乏防守團隊意識。」教頭沉重呼籲，球員當然繃緊神經，私下也自我檢討。

西蒙斯（Ben Simmons）談到球員內部會議就指出：「我們坦誠相對，彼此對話。當然我不會透露內容，但就是打開天窗說亮話，球隊要贏球就得互相要求彼此。」

而不只場上表現低迷，籃網場下爭議同樣延燒，老闆蔡崇信出言譴責後，厄文 （Kyrie Irving）仍堅稱歧視 言論是被貼標籤，他對分享爭議內容也繼續捍衛立場。