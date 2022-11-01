找回準星 湖人終於開胡 衛少續替補 正負值最高

戴維斯（中）重返先發攻下23分，湖人隊終止開季5連敗。（Getty Images）

身為NBA 最晚開胡的隊伍，「紫金軍團」湖人 隊前5戰慘不忍睹的外線10月30日終於找回準星，下半場三分球16投8中，加上禁區大將戴維斯（Anthony Davis）重回陣容，率隊以121：110擊敗金塊隊，新賽季首勝入袋。

湖人開季前5戰外線命中率創聯盟史上最慘，此役打出不同氣象，下半場命中率5成、全場30投13中，板凳出發的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）三分球4投2中貢獻18分，搭配「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）26分和戴維斯23分、15籃板，讓新教頭漢姆（Darvin Ham）等了許久的執教首勝終於到手。

賽後接受球員潑水慶賀的漢姆說：「我們必須要證明些東西，不是證明給世界或媒體，是證明給自己，我們的回應方式好極了。」湖人第3節末到第4節打出一波17：0猛攻，加上戴維斯第4節發揮，成紫金軍團開胡關鍵。

衛斯特布魯克這場比賽再度替補上場，上場32分鐘攻下18分，還有8籃板和8助攻，正負值是全場最高，整體表現獲得隊友一致好評，他說：「只要能幫助球隊贏球，要我做什麼都可以。」

湖人雖開胡，目前1勝5敗在西區是後段班，且戴維斯背部不適問題未解，仍是「紫金軍團」隱憂。