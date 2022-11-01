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哈登送17次助攻擊退巫師 76人場外因非法招募挨罰

體育新聞組／綜合報導
哈登（左）拿下「雙十」，率領七六人隊擊敗巫師隊。（路透）
哈登（左）拿下「雙十」，率領七六人隊擊敗巫師隊。（路透）

七六人當家球星同時也是上季得分王的安比德（Joel Embiid）抱病缺賽，球隊10月31日靠哈登（James Harden）開啟組織模式，並送出追平自己職業生涯紀錄17助攻且再添23分，終場以118：111擊敗巫師，喜收客場3連勝。

來源：YouTube

首節比哈登火力全開，以一記突破拋射率先得分，首節6分50秒，哈登持球強行殺入內線，挑戰七尺巨人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），哈登雖然把球打進，但也被犯規後重摔倒地導致肘部受傷。所幸，他只是經過簡單處理後又回到場上。

次節比賽，哈登受到嚴防死守，單節一分未得。第三節七六人掀起一波進攻高潮，哈登則不斷給隊友們送出妙傳，讓領先優勢擴大到了7分。

前一天才慘遭東區另一支強權塞爾蒂克教訓，巫師儘管此役對七六人展現韌性，苦戰前3節，最終仍氣力放盡。第3節後段5分鐘進攻當機，只拿2分。

巫師末節最後攻勢雖咬近比分，可惜為時太晚，大局底定。數據上，哈登後場搭檔馬克西（Tyrese Maxey）獲28分，梅爾頓（De'Anthony Melton）與哈里斯（Tobias Harris）各攻16分；巫師以波爾辛吉斯得32分、9籃板為佳。

此外，NBA聯盟官方10月31日宣布，七六人因涉非法招募塔克（PJ Tucker）與豪斯（Danuel House Jr.），經調查後判定將被褫奪2023年與2024年2輪選秀權，聲明中提到判罰原因是過早接觸自由球員。

七六人也表示期間球隊全力配合調查且接受聯盟所作出裁罰，當初為了簽下塔克與豪斯，哈登（James Harden）特別跳出合約，降薪續留，就曾引起懷疑。此外同樣牽扯非法招募，尼克簽下布朗森（Jalen Brunson）一事則仍在調查中。

NBA

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