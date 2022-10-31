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NBA／衛少被錯怪？當替補求勝「願繼續為湖人犧牲」

體育新聞組／ 綜合報導
湖人目前為全聯盟唯一勝場還沒開張的球隊，衛斯特布魯克又開始被針對。（美聯社）
湖人目前為全聯盟唯一勝場還沒開張的球隊，衛斯特布魯克又開始被針對。（美聯社）

湖人從去年開始戰績不佳，如今面臨開季五連敗的低潮。被當成「戰犯」的前MVP衛斯特布魯克（Russell Westbrook）29日比賽改從板凳出發，貢獻出全隊次高的18分、8籃板和3助攻，沒想到還是無法為球隊拿下勝利，讓人覺得是不是「錯怪」他了？

衛少去年球季加盟湖人，球隊整季82場比賽中只贏下30場，連附加賽都打不進去，許多人認為衛少是戰犯之一。現在湖人為全聯盟唯一勝場還沒開張的球隊，衛斯特布魯克又開始被針對。不過28日衛少先是因傷缺陣，29日則改從板凳出發，做出如此「犧牲」的情況下，湖人仍拿不到首勝。

對此衛少表示，從加入球隊開始，就願意為了球隊榮譽做出任何犧牲，「從第一天開始，我就說過我是願意會球隊做任何事的人，…我多年來所做的，就是做到教練要我做到的事，我也會繼續下去。」

湖人如今腹背受敵，除了戰績煩惱，長人戴維斯（Anthony Davis）開季第5戰就因傷缺陣。對於陣容的改變，傳奇皮爾斯（Paul Pierce）先是狠批湖人派出全聯盟最爛的先發後場組合，甚至建議湖人球團應該直接重建球隊。

還有球迷建議交易老大哥詹姆斯（LeBron James），不要將詹皇生涯的「最後精華」繼續在湖人被浪費。種種壓力下，教練、總管、高層勢必要做出不同的調整，以安撫球員和球迷，維持球隊士氣。

湖人

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