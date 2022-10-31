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NBA／柯瑞攜波爾合轟62分 勇士仍不敵活塞嘗連敗

體育新聞組／綜合報導
柯瑞(左)聯手波爾得62分，但還是不敵活塞。(美聯社)
柯瑞(左)聯手波爾得62分，但還是不敵活塞。(美聯社)

柯瑞（Stephen Curry）返鄉卻踢鐵板，勇士不敵黃蜂後，30日立刻馬不停蹄來到底特律作客，儘管湯普森（Klay Thompson）輪休，波爾（Jordan Poole）代班與柯瑞仍合砍62分。不過活塞靠4人得分至少20，還是以128：114順利退敵。

勇士在柯瑞與波爾帶領下本有強勢開局，可惜第2節命中率就慘跌下修。下半場前段更遭迎頭痛擊，落後一度達19分，之後雖穩住陣腳，一路緊咬，卻始終無法越雷池一步。尤其決勝關頭，比伊（Saddiq Bey）連2記三分冷箭更打垮勇士。

數據上，活塞以比伊攻28分居首，史都華（Isaiah Stewart）繳24分、13籃板雙十，康寧漢（Cade Cunningham）則有23分、10籃板與9助攻全能演出，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）另添21分，四人共奪下96分；勇士則是柯瑞獲32分，波爾攻30分。

同一天鵜鶘對上快艇，威廉森（Zion Williamson）傷停2場後歸隊，一回來就有21分、12籃板與7助攻的全能演出，終場鵜鶘以112：91輕取對手。

對爵士重摔退場後養傷至今，威廉森此役歸隊，鵜鶘雖還少腦震盪的英格倫（Brandon Ingram），但應付快艇不成問題。鵜鶘表現有如倒吃甘蔗，第2節強攻追平後，快艇下半場攻守失序，本身命中率悽慘，防守又潰堤。

喬治（Paul George）後2節僅11投3中，全場也只有19投5中，快艇找不到進攻支柱，無奈吞敗，快艇以鮑威爾（Norman Powell）獲18分為最高。鵜鶘除威廉森外，尚有麥凱倫（C.J. McCollum）攻22分，南斯（Larry Nance Jr.）也繳15分、9籃板。

快艇 勇士 柯瑞

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