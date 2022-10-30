NBA／詹姆斯破「郵差」紀錄 湖人仍吞5連敗

詹姆斯生涯累積1135場單場得分20分以上，登上史上第1，但湖人吞下開季5連敗。（美聯社）

湖人 隊28日在戴維斯（Anthony Davis）缺陣的情況下作客灰狼主場，儘管詹姆斯（LeBron James）全場進帳28分，讓他以生涯累積1135場單場得分20分以上，超越「郵差」馬龍（Karl Malone）登上史上第1，但湖人仍以102：111輸球，吞下隊史第3度開季5連敗。

湖人28日進行陣容上的調整，不僅讓下背部緊繃的戴維斯休戰，也讓衛斯特布魯克（Russell Westbrook）繼新秀賽季後再一次從板凳出發，但沒有辦法改變輸球命運，湖人全場發生高達22次失誤，還讓灰狼唐斯（Karl-Anthony Towns）、戈貝爾（Rudy Gobert）、愛德華（Anthony Edwards）得分都在20分以上，戈貝爾更繳出22分、21籃板的「雙20」數據。

湖人吞下難堪的開季5連敗，詹姆斯直言，球隊的進攻目前是比防守還大的問題，「在非受迫性失誤與侵略性失誤之間必須有條恰當的界線，我能接受一些因為侵略性導致的失誤，但問題是我們有更多非受迫失誤，我們必須在這方面做得更好。」

衛斯特布魯克替補出發繳出18分、8籃板、3助攻，不論是詹姆斯或總教練漢姆（Darvin Ham）都給予讚賞。衛斯特布魯克說：「從第一天開始，我就提到我願意為了球隊做任何事，我會犧牲任何需要的東西，包括那些我過去都在做的事情，來完成教練希望我做的，未來也會繼續這樣。」

至於季前訓練營時一度喊話希望在新賽季打滿82場的戴維斯，卻在開季第5場就因傷缺陣，詹姆斯則說：「他必須為自己的身體做最好決定，也必須相信自己的決定，毫無疑問他肯定想打每一場比賽，但過去幾年他經歷太多傷勢，他已經不能再讓自己受到更多傷害。」