我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

NBA／勇士招牌三分失靈延長不敵黃蜂 柯瑞返鄉踢鐵板

記者陳元廷／即時報導
勇士球星柯瑞。（美聯社）
勇士球星柯瑞。（美聯社）

柯瑞（Stephen Curry）一年一度返鄉之旅踢到鐵板，30日赴夏洛特作客，勇士雖克服15分落後，但黃蜂展現十足韌性，拖進延長之後拉尾盤甩開對手，終場以120：113克敵。

鮑爾（LaMelo Ball）與洛齊爾（Terry Rozier）續缺陣，不過黃蜂打來無懼色，華盛頓（P.J. Washington）與海瓦德（Gordon Hayward）撐火網，讓勇士陷入苦戰，直到第3節火力爆發才重回比賽。

柯瑞（Stephen Curry）單節12分，率隊吹起反攻號角，且決勝節關鍵時刻，他也不貪功，連續助攻波爾（Jordan Poole）與格林（Draymond Green），眼看取得反超就要後來居上偷走勝利。

只是頂替控球的史密斯（Dennis Smith Jr.）操刀最後一擊，成功切入上籃扳平。延長賽階段，他穿針引線跟突破也帶起黃蜂致勝攻勢。反觀勇士由湯普森（Klay Thompson）連砍三分都失手。

數據上，華盛頓獲31分為黃蜂之最，海瓦德也有23分進帳，史密斯則有13分、9籃板與8助攻的準大三元全能演出；至於勇士以柯瑞31分為佳，波爾（Jordan Poole）添24分，可惜柯瑞三分僅13投3中，全隊也僅44投13中。

勇士 柯瑞 鮑爾

上一則

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平

下一則

場邊人語／舊將新寵 巨人孰重

延伸閱讀

NBA／暗酸巴克利 柯瑞：有些人忘了自己退休前打怎樣

NBA／暗酸巴克利 柯瑞：有些人忘了自己退休前打怎樣
NBA／布克飆34分力壓柯瑞 太陽痛宰勇士29分

NBA／布克飆34分力壓柯瑞 太陽痛宰勇士29分
勇士險勝國王 柯瑞8分鐘拿21分刷新單節紀錄

勇士險勝國王 柯瑞8分鐘拿21分刷新單節紀錄
NBA／以柯瑞生涯為故事主題 Apple推原創運動紀錄片

NBA／以柯瑞生涯為故事主題 Apple推原創運動紀錄片

熱門新聞

美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻。(Getty Images)

NFL傳奇四分衛布雷迪 與超模妻邦臣正式離婚

2022-10-28 20:31
前總統歐巴馬。（美聯社）

NBA／媒體爆料歐巴馬想組團收購太陽 巴克利樂喊+1

2022-10-27 08:03
美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻，圖為昔日兩人在球場曬恩愛接吻。（美聯社）

NFL布雷迪夫妻6.5億財產怎麼分？吉賽兒邦臣占了4億

2022-10-28 22:10
卡達世界杯足球賽預計於11月20日開幕。（新華社）

卡達辦世足賽狂挨罵 國王：沒有主辦國被批那麼慘

2022-10-25 04:33
奈許(左)暴怒向裁判抗議，吞2次技術犯規遭驅逐出場。（美聯社）

NBA／奈許執教首次遭驅逐 杜蘭特：我還想他火氣去哪了

2022-10-27 08:37
湯普森（中）生涯首度被驅逐出場。（美聯社）

NBA／湯普森生涯首遭驅逐出場 布克：他狂嚷勇士有4冠

2022-10-26 08:33

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活