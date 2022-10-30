NBA／勇士招牌三分失靈延長不敵黃蜂 柯瑞返鄉踢鐵板

勇士球星柯瑞。（美聯社）

柯瑞 （Stephen Curry）一年一度返鄉之旅踢到鐵板，30日赴夏洛特作客，勇士 雖克服15分落後，但黃蜂展現十足韌性，拖進延長之後拉尾盤甩開對手，終場以120：113克敵。

小鮑爾 （LaMelo Ball）與洛齊爾（Terry Rozier）續缺陣，不過黃蜂打來無懼色，華盛頓（P.J. Washington）與海瓦德（Gordon Hayward）撐火網，讓勇士陷入苦戰，直到第3節火力爆發才重回比賽。

柯瑞（Stephen Curry）單節12分，率隊吹起反攻號角，且決勝節關鍵時刻，他也不貪功，連續助攻波爾（Jordan Poole）與格林（Draymond Green），眼看取得反超就要後來居上偷走勝利。

只是頂替控球的史密斯（Dennis Smith Jr.）操刀最後一擊，成功切入上籃扳平。延長賽階段，他穿針引線跟突破也帶起黃蜂致勝攻勢。反觀勇士由湯普森（Klay Thompson）連砍三分都失手。

數據上，華盛頓獲31分為黃蜂之最，海瓦德也有23分進帳，史密斯則有13分、9籃板與8助攻的準大三元全能演出；至於勇士以柯瑞31分為佳，波爾（Jordan Poole）添24分，可惜柯瑞三分僅13投3中，全隊也僅44投13中。