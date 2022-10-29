NBA／談湖人開季5連敗窘境 詹姆斯稱進攻比防守更差

詹姆斯談開季連敗窘境，認為進攻比防守對比賽的傷害更大。（美聯社）

詹姆斯（LeBron James）在28日對灰狼比賽中攻下28分7籃板5助攻4抄截，這是他生涯第1135場至少拿到20分，超越「郵差」馬龍（Karl Malone），躍居史上第一。

放諸聯盟歷史，除了詹姆斯和馬龍外，也只有賈霸能夠累積超過千場破20分的比賽，加上詹姆斯已經連續1101場得分雙位數，這兩項紀錄勢必都將成為後人難以企及的「詹皇障礙」。

With this basket LeBron James becomes the All-Time leader in NBA History in 20-point games (1,135)!



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雖然詹姆斯上演紀錄之夜，然而還是難以挽回湖人 的頹勢。外線貧弱加上防守擋不住灰狼強攻，湖人力拚四節後以102比111敗北，開季苦吞5連敗，追平詹姆斯生涯最長的開季連敗紀錄。

談到如何解決連敗窘境，詹姆斯表示：「球隊出現不少非受迫性失誤，我們得需要做得更好才行。我認為相較於防守端，目前我們的進攻狀況更加傷害到比賽。」

對於球隊仍在調整陣容，詹姆斯則認為：「誰在場上並不重要，我們現在就是努力尋找一套陣容可以取得成效，找到能帶給我們最大贏球機會的組合。教練如果想要讓哪一個人上場，我們就都必須做好準備。」