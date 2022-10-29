我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

中國三大航空公司 國際航線暴增兩倍達136條

NBA／談湖人開季5連敗窘境 詹姆斯稱進攻比防守更差

記者蔡佳霖／即時報導
詹姆斯談開季連敗窘境，認為進攻比防守對比賽的傷害更大。（美聯社）
詹姆斯談開季連敗窘境，認為進攻比防守對比賽的傷害更大。（美聯社）

詹姆斯（LeBron James）在28日對灰狼比賽中攻下28分7籃板5助攻4抄截，這是他生涯第1135場至少拿到20分，超越「郵差」馬龍（Karl Malone），躍居史上第一。

放諸聯盟歷史，除了詹姆斯和馬龍外，也只有賈霸能夠累積超過千場破20分的比賽，加上詹姆斯已經連續1101場得分雙位數，這兩項紀錄勢必都將成為後人難以企及的「詹皇障礙」。

雖然詹姆斯上演紀錄之夜，然而還是難以挽回湖人的頹勢。外線貧弱加上防守擋不住灰狼強攻，湖人力拚四節後以102比111敗北，開季苦吞5連敗，追平詹姆斯生涯最長的開季連敗紀錄。

談到如何解決連敗窘境，詹姆斯表示：「球隊出現不少非受迫性失誤，我們得需要做得更好才行。我認為相較於防守端，目前我們的進攻狀況更加傷害到比賽。」

對於球隊仍在調整陣容，詹姆斯則認為：「誰在場上並不重要，我們現在就是努力尋找一套陣容可以取得成效，找到能帶給我們最大贏球機會的組合。教練如果想要讓哪一個人上場，我們就都必須做好準備。」

NBA 湖人

上一則

NBA／狀元切羅飆21分寫紀錄 助魔術開胡

延伸閱讀

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗
NBA／詹姆斯8失誤 湖人開季4連敗…近7年最糟

NBA／詹姆斯8失誤 湖人開季4連敗…近7年最糟
NBA／詹姆斯若登得分王 魔術強森：賈霸恐難接受

NBA／詹姆斯若登得分王 魔術強森：賈霸恐難接受
NBA／詹姆斯將成歷史得分王 魔術強生：賈霸恐難接受

NBA／詹姆斯將成歷史得分王 魔術強生：賈霸恐難接受

熱門新聞

美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻。(Getty Images)

NFL傳奇四分衛布雷迪 與超模妻邦臣正式離婚

2022-10-28 20:31
前總統歐巴馬。（美聯社）

NBA／媒體爆料歐巴馬想組團收購太陽 巴克利樂喊+1

2022-10-27 08:03
美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻，圖為昔日兩人在球場曬恩愛接吻。（美聯社）

NFL布雷迪夫妻6.5億財產怎麼分？吉賽兒邦臣占了4億

2022-10-28 22:10
卡達世界杯足球賽預計於11月20日開幕。（新華社）

卡達辦世足賽狂挨罵 國王：沒有主辦國被批那麼慘

2022-10-25 04:33
奈許(左)暴怒向裁判抗議，吞2次技術犯規遭驅逐出場。（美聯社）

NBA／奈許執教首次遭驅逐 杜蘭特：我還想他火氣去哪了

2022-10-27 08:37
湯普森（中）生涯首度被驅逐出場。（美聯社）

NBA／湯普森生涯首遭驅逐出場 布克：他狂嚷勇士有4冠

2022-10-26 08:33

超人氣

更多 >
槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇
影／至少149死150傷 首爾萬聖節派對驚傳踩踏

影／至少149死150傷 首爾萬聖節派對驚傳踩踏
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝
徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產