NBA／談湖人開季5連敗窘境 詹姆斯稱進攻比防守更差

詹姆斯(LeBron James)在28日對灰狼比賽中攻下28分7籃板5助攻4抄截,這是他生涯第1135場至少拿到20分,超越「郵差」馬龍(Karl Malone),躍居史上第一。

放諸聯盟歷史,除了詹姆斯和馬龍外,也只有賈霸能夠累積超過千場破20分的比賽,加上詹姆斯已經連續1101場得分雙位數,這兩項紀錄勢必都將成為後人難以企及的「詹皇障礙」。

With this basket LeBron James becomes the All-Time leader in NBA History in 20-point games (1,135)! 👑 Congrats LeBron 👏 pic.twitter.com/boYPPdaY4X

雖然詹姆斯上演紀錄之夜,然而還是難以挽回湖人 的頹勢。外線貧弱加上防守擋不住灰狼強攻,湖人力拚四節後以102比111敗北,開季苦吞5連敗,追平詹姆斯生涯最長的開季連敗紀錄。

談到如何解決連敗窘境,詹姆斯表示:「球隊出現不少非受迫性失誤,我們得需要做得更好才行。我認為相較於防守端,目前我們的進攻狀況更加傷害到比賽。」

對於球隊仍在調整陣容,詹姆斯則認為:「誰在場上並不重要,我們現在就是努力尋找一套陣容可以取得成效,找到能帶給我們最大贏球機會的組合。教練如果想要讓哪一個人上場,我們就都必須做好準備。」

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to FIRST on the All-Time 20-POINT GAMES list! pic.twitter.com/wQMbwbSYAr